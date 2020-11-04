В Ровно и Сумах пройдет второй тур выборов мэров

04.11.2020, 6:28, Новости дня

В Ровно и Сумах состоится второй тур выборов городских голов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома Украины по результатам подсчета 100% бюллетеней на местных выборах, которые прошли 25 октября.

В Сумах во второй тур выходят действующий мэр, кандидат от “Батьківщини” Александр Лысенко (44,2%) и кандидат от “Европейской солидарности” Вадим Акперов (14,71%).

В Ровно за кресло мэра будут соревноваться кандидат от партии “Рівне разом” Виктор Шакирзян (19,84%) и Александр Третяк (16,93%), которого выдвинула “Европейская солидарность”.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.