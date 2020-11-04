Почувствовали себя полностью униженными – тренер “Шахтера” после 0:6 в Лиге чемпионов

04.11.2020, 6:28, Новости дня

Домашнее поражение со счетом 0:6 в Лиге чемпионов УЕФА от “Боруссии” из немецкого Менхенгладбаха унизило донецкий “Шахтер”. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер украинской команды Луиш Каштру, его цитирует сайт “Шахтера”.

Тренера спросили, не стыдно ли ему за происходившее на футбольном поле.

“Да, я полностью понимаю и принимаю то, что вы сейчас говорите. Мы сами по сегодняшней игре почувствовали себя полностью униженными. Если посмотреть первый тайм, то у нас даже не было ни одного фола. Не хватало агрессивности, не было ничего – мы ни разу не смогли обыграть, также были полностью импотентны в нашем оборонительном процессе. Соперники проходили куда хотели, открывали любые зоны, проводили атаки”, – сказал Каштру.

Он отметил, что в атаке игроки “Шахтера” “также не смогли показать никакой игры”.

“Больно, потому что произошло это поражение очень неожиданно. В принципе, это тот же состав, та же команда, что играла с “Реалом” и показала себя великолепно как в атаке, так и в обороне. Это практически тот же состав, что играл с “Интером” – там мы показали себя очень достойно в обороне. Когда происходит такое, как сегодня, это оставляет грязное, ужасное пятно на нашей команде”, – заявил тренер “Шахтера”.

По его словам, “команду разочаровал такой результат, но в любом случае нужно смотреть вперед, что-то исправлять и становиться лучше”.

Матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов “Шахтер” – “Боруссия” состоялся 3 ноября на НСК “Олимпийский” в Киеве. В первом тайме украинская команда пропустила четыре безответных мяча, во втором тайме – еще два.

В другом матче группы “Реал” из столицы Испании Мадрида со счетом 3:2 выиграл у “Интера” из итальянского Милана.

В турнирной таблице “Шахтер” с четырьмя очками (победа над “Реалом” и ничья с “Интером”) занимает второе место. Лидирует “Боруссия”, у нее пять очков. У “Реала” – четыре, у “Интера” – два.

Следующую игру в Лиге чемпионов “Шахтер” проведет 25 ноября с “Боруссией” в Германии.