На выборах президента США Байден набирает 118 голосов выборщиков, Трамп – 99 – подсчет Reuters

04.11.2020, 6:28, Новости дня

По предварительным подсчетам, на президентских выборах в США нынешний глава Белого дома Дональд Трамп набирает 99 голосов выборщиков, а его соперник, бывший вице-президент Джо Байден – 118 голосов. Об этом свидетельствуют данные агентства Reuters.

Голосование завершилось уже в 39 штатах.

Скриншот: reuters.com

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. Главными конкурентами считают республиканца Трампа и демократа Байдена.

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.

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