Учёные рассказали об опасности высокого давления в ночное время

04.11.2020, 6:25, Разное

Ученые рассказали, в чем заключается опасность высокого давления в ночное время суток. Результаты проведенного исследования свидетельствует о том, что люди с гипертонией в будущем могут столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Обычно медицинские работники меряют давление пациенту днем, чтобы назначить необходимые препараты и рассчитать дозировку. Однако у многих людей может присутствовать ночная гипертензия. В исследовании японских специалистов приняли участие 6359 человек. Оно проводилось с 2009 по 2017 годы. Испытуемым меряли давление утром и ночью посредством портативного амбулаторного монитора. Кроме того, показатели фиксировались вовремя дневной активности и сна.

Почти 50% испытуемых мужчины, а половины из них были старше 65 лет. Все участники научной работы имели как минимум один фактор риска развития заболеваний сердца. Три четверти из всех испытуемых принимали препараты для понижения артериального давления.

Ученые за все это время зафиксировали сердечно-сосудистые заболевания у 306 человек, в том числе 119 инсультов. Отмечается, что опасным может быть и состояние, когда артериальное давление падает ночью.