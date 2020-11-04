 

Учёные рассказали об опасности высокого давления в ночное время

04.11.2020, 6:25, Разное

Ученые рассказали, в чем заключается опасность высокого давления в ночное время суток. Результаты проведенного исследования свидетельствует о том, что люди с гипертонией в будущем могут столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Обычно медицинские работники меряют давление пациенту днем, чтобы назначить необходимые препараты и рассчитать дозировку. Однако у многих людей может присутствовать ночная гипертензия. В исследовании японских специалистов приняли участие 6359 человек. Оно проводилось с 2009 по 2017 годы. Испытуемым меряли давление утром и ночью посредством портативного амбулаторного монитора. Кроме того, показатели фиксировались вовремя дневной активности и сна.

Почти 50% испытуемых мужчины, а половины из них были старше 65 лет. Все участники научной работы имели как минимум один фактор риска развития заболеваний сердца. Три четверти из всех испытуемых принимали препараты для понижения артериального давления.

Ученые за все это время зафиксировали сердечно-сосудистые заболевания у 306 человек, в том числе 119 инсультов. Отмечается, что опасным может быть и состояние, когда артериальное давление падает ночью.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Мнение: Суворовский натиск 2020

04.08 / Мнение: Лукашенко сразится за власть с фанерными марионетками

10.03 / Мнение: О кухонных боях

10.08 / Регистрацию российской вакцины от коронавируса требуют отложить

05.08 / В мечети Айя-София в Стамбуле умер муэдзин

24.08 / Довлатов и смерть

30.07 / Медики рассказали о пользе ежедневного употребления фисташек для организма

27.07 / Борис Щербаков о сходстве со своим героем в сериале “Старые кадры”: Я не ангел! Но и не сволочь

01.11 / Мнение: Сценарий и направления удара по Донбассу

10.07 / Папа Римский называл сущим адом содержание пленников ПНС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска