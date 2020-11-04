 

Пользователи Сети раскритиковали эротическую фотосессию Мирославы Карпович

04.11.2020, 6:25, Разное

В своем микроблоге Instagram известный фотограф Маша Кап, которая сотрудничает с звездами российского шоу-бизнеса, опубликовала кадры с эротической фотосессии Мирославы Карпович. Пользователи раскритиковали внешность и образ звезды «Папиных дочек» из-за ее худобы.
На фотографиях Мирослава Карпович оголила верхнюю часть своего тела, прикрывая интимные места широкими подтяжками. Многим подписчикам Маши Кап показалось, что тело актрисы выглядит слишком изнеможденным и тощим, что отталкивает. Фолловеры написали в комментариях, что у возлюбленной Павла Прилучного нет пышных форм и женственности, как будто стилисты «нарядили палку». Многие отметили, что у Мирославы Карпович «светятся ребра». Фотограф начала защищать свою модель и заявила, что если она публикует работы, то считает их красивыми. Маша Кап заявила хейтерам, что ежедневно она видит множество некачественных снимков, но не тратит свое время, чтобы писать негативные комментарии.

Ранее в Сети появлялась информация о том, что Мирослава Карпович сбросила вес до 46 килограммов. По слухам, экстремальное похудение связано с расставанием со звездой «Мажоров». На вопросы по поводу личной жизни актриса журналистам принципиально не отвечает. В окружении знаменитости утверждают, что она обратилась за помощью к психологу, так как не может самостоятельно справиться со своими переживаниями.



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