Ученые из США нашли необычный способ защититься от облысения

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04.11.2020, 6:25, Разное

Учёные из США нашли очень действенный и необычный способ защититься от облысения. Они активируют стволовые клетки в волосяных фолликулах, что провоцирует возобновление роста волос в необходимой области.
Ещё в 2019 году исследования показали пользу стволовых клеток при пересадке волос. Именно это стало основной для создания совершенно нового метода, разработанного в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес). Внешне новая процедура практически не отличается от обычной пересадки. Вот только вместо удаления внушительного количества волос для последующего введения их в необходимую область, учёные берут небольшой участок кожи и забирают из него волосяные фолликулы. Далее их обрабатывают в лаборатории и их же имплантируют в область, подверженную облысению. В результате волосы начинают расти так же, как и до облысения.

Эксперты рассказали, что в современном мире многие факторы влияют на выпадение волос. Это может быть гормональное нарушение, стресс или химиотерапия. Из-за того, что новый метод подразумевает использование стволовых клеток, которые могут воспроизводиться почти бесконечно и участвуют во всех процессах заживления в организме, процедура окажет долгосрочный эффект от одноразового применения.



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