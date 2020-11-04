Компания Xiaomi продала в Индии более 10 млн внешних аккумуляторов

04.11.2020, 5:45, Новости дня

За последние три года китайская компания Xiaomi сумела продать на индийском рынке более 10 миллионов внешних аккумуляторов. Напомним, что производство данных устройств на территории Индии началось именно в 2017 году.

Первой популярной моделью «запасной батареи» стал Power Bank 2i. Его емкость составляла от 10 до 20 тыс. мАч, что позволяло без доступа к розетке зарядить смартфон несколько раз.

Как отмечают эксперты, следовало бы с особым вниманием отнестись к тому, что Xiaomi громогласно рапортует о своих успехах. Обычно это происходит в тот момент, когда разработчик готовится представить что-то новое. Скорее всего, речь идет об аккумуляторе нового поколения. По слухам, он будет обладать очень большой емкостью и возможностью быстрой зарядки.