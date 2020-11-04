SpaceX Starlink: дорого и не очень качественно
04.11.2020, 5:45, Новости дня
За последние дни в сети появилось много новой информации о космическом интернете SpaceX Starlink. В частности, нам стало известно, что оборудование SpaceX Starlink пользователю с самого начала придется вложить сумму, эквивалентную 500 американским долларам. А затем придется платить за услуги еще по сотне в месяц.
Теперь же опубликованы результаты тестирования качества связи, обеспечиваемого SpaceX Starlink. Результаты, откровенно говоря, не радуют.
Скорость соединения оказалась в среднем всего-то 80 Мбит/с. При этом провайдер сообщает, что за последнее время сумел существенно улучшить данный показатель. Но задержка все еще составляет 42 мс. Как видим, до стандарта пятого поколения еще далековато.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет