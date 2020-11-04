 

SpaceX Starlink: дорого и не очень качественно

04.11.2020, 5:45, Новости дня

За последние дни в сети появилось много новой информации о космическом интернете SpaceX Starlink. В частности, нам стало известно, что оборудование SpaceX Starlink пользователю с самого начала придется вложить сумму, эквивалентную 500 американским долларам. А затем придется платить за услуги еще по сотне в месяц.

Теперь же опубликованы результаты тестирования качества связи, обеспечиваемого SpaceX Starlink. Результаты, откровенно говоря, не радуют.

Скорость соединения оказалась в среднем всего-то 80 Мбит/с. При этом провайдер сообщает, что за последнее время сумел существенно улучшить данный показатель. Но задержка все еще составляет 42 мс. Как видим, до стандарта пятого поколения еще далековато.



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