 

Достигнув скорости света, мы оказались бы в темноте

04.11.2020, 5:45, Новости дня

Теоретически, ни один физический объект не может превысить скорость света, которая, напомним, составляет 300 тысяч километров в секунду. Однако, пребывая на космическом корабле, человек уже сумел разогнаться до 40 тыс. км/ч. Почему бы не пофантазировать?

Догнать и перегнать фотоны пока не получилось. Но что было бы, если бы такое стало возможным? Согласно теории относительности, с приближением к световой скорости масса начинает стремиться к бесконечности, а время замедляется. Иначе говоря, потребовалось бы бесконечное количество энергии, чтобы двигаться как фотон, который разгоняется так быстро только потому, что не имеет массы.

Впрочем, если бы достигнуть 300 000 км/с нас все-таки удалось, мы также оказались бы в темноте, так как двигались бы параллельно с фотонами.



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