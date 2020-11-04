NPR – вооружаются и заколачивают окна — американцы ждут хаоса вне зависимости от результатов выборов

04.11.2020, 4:45, Новости дня

В США растут опасения, что любой результат президентских выборов может вызвать недовольство, которое перерастёт в массовые протесты. Владельцы магазинов пытаются защитить свой бизнес от разграбления, а власти городов планируют принять ряд мер, чтобы помешать демонстрациям, передаёт NPR.



Reuters

По всей Америке растут опасения, что ожесточение и враждебность по поводу президентских выборов не прекратятся после закрытия избирательных участков во вторник вечером. В городах от восточного и до западного побережья готовятся к возможным протестам, гражданским беспорядкам и насилию вне зависимости от результатов голосования, пишет NPR.

Все прошедшие выходные Нолан Родман крепил огромные листы фанеры на массивные стеклянные окна своего магазина. Предприятие, открытое его дедом в 1955 году в качестве аптекарской лавки, сегодня включает кафе и предлагает продукты питания со всего мира.

По словам Нолана, 31 мая их семья оказалась застигнута врасплох. В разгар массовых протестов, вызванных убийством полицией Джорджа Флойда в Миннеаполисе, бунтовщики ворвались и разграбили магазин Родманов.

«Они бросили стул в наше окно, везде царил хаос. Я был очень напуган той ночью. Это было чудовищно», — вспоминает Нолан. Он признаётся, что после нападения он неделю не мог сомкнуть глаз.

Отец семейства Рой Родман говорит, что в этот раз у них есть план. «Мы наклеили на эти окна пленку, чтобы их было трудно разбить. При повреждении они останутся на месте. И мы надеемся, что никто не сможет проникнуть в магазин, по крайней мере, сделать это будет непросто», — отмечает он.

Хотя после выборов столица Соединённых Штатов наверняка станет центром демонстраций, другие города тоже готовятся к возможному хаосу. Многие витрины магазинов на Мичиган-авеню в Чикаго уже заколочены — прошедшим летом некоторые из них были ограблены дважды, обращает внимание NPR.

«После произошедших летом грабежей существует серьёзное беспокойство, — говорит глава Совета по защите интересов малого бизнеса в Чикаго Эллиот Ричардсон. — Многие переживают из-за того, что может случиться сейчас или во время выборов».

Ричардсон говорит, что риску подвергаются не только элитные, но и семейные магазины, которые и без того «держатся на волоске от разорения из-за пандемии». В результате ограбления или разрушения они могут закрыться и больше никогда не открыться вновь.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут говорит, что город уже в течение нескольких месяцев разрабатывает планы на случай возможных протестов и гражданских беспорядков, связанных с выборами. «Все мы знаем, что эмоции будут сильными… и я призываю вас направить их в мирное и продуктивное русло», — подчёркивает чиновница.

Как и в других городах, власти Чикаго проводят «настольные учения» и размышляют о том, как, когда и где может вспыхнуть насилие. Сотрудники полиции работают без выходных, и их присутствие в некоторых районах будет увеличено. Кроме того, планируется использовать снегоочистители, самосвалы и другую тяжёлую технику для перекрытия определённых улиц и съездов со скоростных автомагистралей, чтобы блокировать демонстрации.

На выходных в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, уже чувствовалось накалённость обстановки. Пока рабочие заколачивали досками витрины магазинов, сторонники президента Трампа проводили «митинг за свободу», а их противники пытались сорвать это мероприятие.

В ближайшие дни полиция планирует перекрыть движение в одном из фешенебельных районов города. Но некоторые местные жители не собираются оставлять свой бизнес на произвол судьбы.

«Я закупаюсь оружием с первых беспорядков, поэтому я, без сомнения, к ним готов», — говорит 47-летний ветеран Стив Уайт, который пришёл на митинг в военной форме и кевларовом бронежилете. Складывающаяся ситуация его беспокоит, но он готов ночевать в своём магазине ради его защиты.

Группы, представляющие весь политический спектр, планируют провести демонстрации в ночь выборов. При этом весьма вероятно, результаты голосования станут известны только через несколько дней или даже недель, что может привести к росту напряжённости.

Профессор политологии Университета Индианы Оре Корен считает, что массово организованное политически мотивированное насилие противоречит американской ментальности. На его взгляд, жители США скорее привыкли действовать, как «волки-одиночки».

Тем не менее 2020 год уже стал годом политического обострения и волнений, невиданных в стране с 1960-х. И, по-видимому, единственное, что можно сказать наверняка: предсказать ход дальнейших событий очень сложно, заключает NPR.