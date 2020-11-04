 

Мнение: Пора делать ставки! Делайте ваши ставки, господа!

04.11.2020, 4:35, Разное

Ну вообще надо бы уже ставить, кто за кого. Последний момент! Байден или Трамп? Бидон или Трумп?! Скоро поздно будет!

Хотя на самом деле нет. Вопросов тут несколько, все интересные.

1. Закончатся ли выборы (то есть станет ли абсолютно ясен их исход) завтра к вечеру?

2. Победит ли Байден или Трамп уже завтра?

3. Победит ли Байден или Трамп хотя бы к началу-середине декабря (когда пройдут все суды)?

Моя ставка такова: завтра еще ничего не будет ясно, но все-таки к декабрю победит Трамп.

Источник: Размышления вольного социолога



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