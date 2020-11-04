Мнение: Артисты против гидроразрыва

04.11.2020, 4:30, Разное

Еще немного предвыборного Трампа.

Только что узнал, что Сонный Джо Байден выступает в Пенсильвании с Леди Гагой, участницей движения "Артисты против гидроразрыва". Это еще одно доказательство, что он запретит гидроразрыв и резко повысит цены на энергоносители…

Из-за того, как ужасно Байден справлялся со свиным гриппом H1N1, он стал посмешищем для всего Вашингтона. Даже его собственный начальник штаба сказал, что тот не знал, что делал!

Я ЗАРАНЕЕ ОПЛАТИЛ миллионы долларов в качестве ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА!

Все коррумпированные органы в Америке, которые вас обманывали и вам вредили, поддерживают Джо Байдена: провальный истеблишмент, инициировавший разрушительные войны в других странах; политики-карьеристы, которые вывели в офшоры ваше производство и разорили ваши заводы; лоббисты открытых границ, по чьей вине наши граждане умирали от запрещенных наркотиков и преступности; крайне левые демократы, которые уничтожили наши государственные школы, опустошили наши города, сокращали финансирование полиции и дискредитировали ваши ценности и веру; антиамериканские радикалы, порочащие нашу великую историю, традиции и героев; а также АНТИФА, погромщики, мародеры, марксисты и левые экстремисты. ВСЕ ОНИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ДЖО БАЙДЕНА!

Байден никогда не сможет вести переговоры с Китаем. Они завладеют США, если он когда-нибудь станет президентом!

У нас больше случаев, потому что мы делаем больше тестов!

Байден НИКОГДА не называл свой список судей Верховного суда. Никогда даже не говорил, собирается ли он расширять состав суда. Как вы можете голосовать за этого парня?

Байден УВЕЛИЧИТ ВАШИ НАЛОГИ (беспрецедентное повышение)!

Джо Байден подкуплен технологическими гигантами, ведущими СМИ, крупными спонсорами и влиятельными группами. Они отчаянно хотят, чтобы он победил, потому что он полностью в их власти, они контролируют его и знают, что он всегда будет выполнять их приказы!

Только что подписал указ о создании Комиссии 1776. Мы остановим радикальную идеологическую обработку наших учеников и вернем ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ в наши школы!

Джо Байден — глобалист, который 47 лет выводил рабочие места за рубеж, открывал границы и жертвовал жизнями американцев в бесконечных зарубежных войнах. Он закрыл ваши сталелитейные заводы, уничтожил рабочие места и в течение полувека поддерживал каждую провальную торговую сделку. Он был сторонником НАФТА и вступления Китая в ВТО. Пенсильвания потеряла половину своих рабочих мест в сфере производства после бедствий, которые произошли по вине Байдена. Джо Байден — коррумпированный политик, ПРОДАВШИЙ Пенсильванию Китаю!

Очень обрадовался вчера, когда меня поддержала газета Pittsburgh Post-Gazette, которая впервые за полвека одобрила республиканца на пост президента. Спасибо!

Джо Байден обещает отложить вакцинацию и превратить Америку в тюремное государство, заперев вас в собственном доме и позволив крайне левым протестующим свободно разгуливать. Локдаун Байдена это НИКАКИХ школ, выпускных, свадеб, Дня благодарения, Рождества, Дня независимости, никакого будущего для молодежи Америки. Голос за Байдена — это голос за локдаун, сокращения и прозябание.

https://twitter.com/Tramp_Rus – цинк

В общем, готовая методичка для характеристики Байдена в СМИ на следующие 4 года, если он вдруг победит.

Подсчет обещает быть веселым. Основной трэш начнется завтра рано утром, кода пойдут первые результаты подсчета в колеблющихся штатах и стороны могут начать объявлять о своей победе.