 

Александр Шерин рассказал, почему закон США против С-400 обернется удачей для России

04.11.2020, 4:15, Разное

Сенаторы США намерены принять новый закон против С-400. Депутат Госдумы Александр Шерин рассказал, почему подобная инициатива для РФ обернется удачей.
Новый законопроект американских парламентариев направлен на санкции для обеспечения невозможности закупки другими странами российских систем С-400. В случае, если Сенат США одобрит его нормы, государства, желающие приобрести вооружения, произведенные в РФ, не смогут пополнить свой воздушный флот американскими истребителями F-35. Также станет невозможным для них и получение другого современного оружия и военной техники у Соединённых Штатов.

Однако у этой ситуации есть бесспорный плюс для РФ и новый закон, принятый политиками Вашингтона, будет только на руку Москве. В этом уверен Александр Шерин, занимающий в Думе должность первого заместителя председателя Комитета по обороне. С его слов, подобную инициативу смело можно назвать антигосударственной по отношению к самим же Соединённым Штатам. Из-за нее Пентагон ожидают серьезные потери, поскольку рынок вооружений очень конкурентный. На каждую единицу техники или орудий, производимую в США, есть аналоги в других странах, в том числе и в России. При этом именно РФ занимает на рынке второе место в мире после Соединённых Штатов.

Стоит учесть и то, что российские аналоги по тактико-техническим характеристикам превосходят американские образцы. В условиях борьбы за лидерство в торговле оружием и энергоресурсами США поступает очень неразумно и рискованно. А значит, уверен эксперт, такой закон вряд ли будет поддержан членами Сената. Сейчас, подчеркивает Шерин, американская сторона по сути, вынуждает другие государства покупать самый дорогостоящий самолёт. Поэтому мотивации отказываться от российских С-400 ради истребителей США нет ни у одной страны мира. Намного более выгодным парламентарий видит приобретение зенитно-ракетных комплексов у России. Поэтому, пишет «Политэксперт», даже если указанный закон будет принят, РФ от этого только выиграет.



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