Ученые объяснили, почему мужчины худеют быстрее женщин

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04.11.2020, 4:15, Разное

Учёные провели ряд экспериментов и объяснили, почему мужчины худеют быстрее женщин. В этом виноват гормон тестостерон, активно участвующий в накоплении мышечной массы и снижении количества жира.
В эксперименте принимали участие 2,5 тыс. добровольцев разного возраста. Среди них были как подростки, так и взрослые и даже пожилые. Средний вес каждого участника теста составлял около 100 килограммов. Также все респонденты находились в зоне риска развития сахарного диабета. Участников посадили на строгую диету и им разрешалось употреблять не больше 810 килокалорий в день. Всего за восемь недель мужчины показали снижение веса на 11,8%, а у женщин этот показатель оказался немногим ниже – 10,3%. Таким образом представители сильной половины человечества теряли в среднем на 2 килограмма больше. Эксперты уверены, что всему виной мужской гормон тестостерон, помогающий активно сжигать жир и накапливать мышечную массу. Женский эстроген же напротив, препятствует жиросжиганию и провоцирует его накопление.

Помимо снижения веса все участники также продемонстрировали общее улучшение здоровья, включая снижение риска развития диабета. В этом случае, как отметили медики, пол и возраст не играл роли и испытуемые продемонстрировали очень похожие результаты по нормализации сахара в крови.



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