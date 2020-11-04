 

Ученые: Препарат от давления оказался эффективным для борьбы с COVID-19

04.11.2020, 4:15, Разное

Итальянские и австралийские исследователи смогли обнаружить во время совместного исследования новые свойства бета-блокаторов. Препарат под названием пропранолол, использующийся от давления, оказался эффективным и для борьбы с COVID-19.
В рамках работы в Неаполе доктору Нирмалу Робинсону, представляющему Университет Южной Австралии и Центр биологии рака, удалось выявить, что препарат препятствует распространению в легких рака. Профиль заболевания очень напоминал коронавирусную инфекцию. Согласно результатам исследования, представленным в издании Frontiers in Immunology, бета-2-блокаторы способны минимизировать воспалительные процессы, характерные для пациентов с COVID-19, у которых нарушены функции иммунной системы организма.

По мнению доктора Робинсона, применяющийся для профилактики и лечения мигрени, сердечно-сосудистых заболеваний и тревожности пропранолол является эффективным при таких состояниях как рак или ревматоидный артрит. Подобные лекарства могут использоваться с целью восстановления баланса иммунитета и уменьшения нагрузки на кровеносные сосуды и сердце. Поскольку вирус SARS-Cov-2 заражает дыхательные пути после проникновения в клетки организма человека с помощью белка ACE2 – пациенты с высоким артериальным давлением, сердечными заболеваниями или диабетом находятся в группе риска.

Ученые отметили, что для лечения серьезных проявлений коронавируса уже применялись в качестве супрессоров воспаления такие средства как руксолитиниб (использующийся для лечения миелофиброза) и тоцилизумаб (иммунопрессивное лекарство, применяющееся при артрите).



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