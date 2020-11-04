Мнение: Хозяйское указание

04.11.2020, 3:55, Разное

Сообщается о том, что Турция в ультимативной форме потребовала отстранить и уволить всех азербайджанских генералов, имеющих российское военное образование. Под нож ультиматума пошел и министр обороны Азербайджана Гасанов, хотя он заканчивал военное училище и высшие академические курсы при Генштабе еще в советское время.

Если Алиев выполнит ультиматум, то станет очевидно, кто именно теперь командует азербайджанской армией и кто управляет Азербайджаном в политическом плане. Сомнений, кстати, особых нет. Именно поэтому нынешнее обострение имеет иной рисунок и иные текущие результаты – туркам нет ни малейших резонов жалеть каких-то диких туземцев, когда на кону более важные задачи.

Кстати говоря, у Алиева особых вариантов-то, кроме как "лечь" под Эрдогана, и не было. Он достаточно близко подошел к политическому банкротству, население воспринимает Алиева со все менее скрываемым раздражением. Война для него – возможность подстегнуть военный психоз, но в его положении нужно предъявлять хоть какой-то результат. Иначе спросят сразу за все. В этом смысле для Алиева цена войны тоже имеет не слишком важное значение. Три или пять тысяч убитых солдат – да какая разница, если на кону его личное политическое будущее.