 

На Microsoft Teams ежедневно заходят до 115 млн пользователей

04.11.2020, 3:35, Новости дня

Владельцы популярного ресурса Microsoft Teams празднуют победу. Им удалось увеличить ежедневную аудиторию на 53% всего-то за полгода. Теперь количество посетителей превышает 115 млн человек в день.

Напомним, что Microsoft Teams создавался как универсальная платформа для поиска работы в удаленном и гибридном режиме. Также ресурс используют для обучения.

Система настроена таким образом, что к платформе Microsoft Teams могут легко подключиться сторонние поставщики нужной информации и полезного контента. По данным статистике, всего за три месяца пользователи провели на платформе в совокупности 30 млрд минут. Участники общения могут пользоваться множеством дополнительных сервисов.



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