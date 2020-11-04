 

Трамп вышел в лидеры в Кентукки, Индиане и Нью-Гэмпшире

04.11.2020, 3:05, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лидирует в трех штатах по итогам подсчета 1% голосов, сообщил телеканал Fox News.

По имеющимся у телеканала сведениям, в штате Индиана, который дает 11 голосов выборщиков, Трамп выигрывает с соотношением 68,6% против 29,7%, в Кентукки (восемь выборщиков) – 68,1% против 30,4% и в Нью-Гэмпшире (четыре выборщика) – 61,5% против 38,5%, передает ТАСС.

Накануне Трамп заявил о лидерстве республиканцев в ключевых колеблющихся штатах, включая Флориду, Аризону, и Техас.

К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. В поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир на голосовании победил Байден, а Трамп одержал победу в городе Миллсфилд. Сам Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.

В связи с существующими опасениями по поводу возможных массовых беспорядков на фоне выборов в США силовые структуры усилили охрану федеральных зданий в Вашингтоне, Белый дом обнесли двухметровым забором. В Нью-Йорке окна и витрины многих магазинов заколотили фанерными листами, жители мегаполиса опасаются начала беспорядков.

Источники CNN в администрации США считают, что волнения могут охватить крупнейшие города США, только если победу на выборах одержит действующий американский президент Дональд Трамп. Федеральные власти опасаются, что после этого массовые акции могут пройти в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах.



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