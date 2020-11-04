 

Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на обстрелы

04.11.2020, 3:05, Новости дня

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя ракетный обстрел вооруженными силами Азербайджана городов Степанакерт и Шуши в Карабахе, сообщила о праве карабахских властей на контудар.

«Заявляем, что в условиях экзистенциальной угрозы, созданной для народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), власти Арцаха и Армия обороны имеют неотъемлемое право защищать свое население и наносить контрудар по врагу», – приводит текст заявления пресс-секретаря МИД Армении РИА «Новости».

По словам Нагдалян, «непрекращающийся обстрел медицинских учреждений Степанакерта азербайджанскими вооруженными силами вновь подтверждает цель военно-политического руководства Азербайджана – причинить максимальный ущерб гражданскому населению Арцаха, в особенности находящимся вдали от передовой женщинам и детям».

Накануне в Карабахе заявили об ударе по Степанакерту из РСЗО «Смерч», в частности, по направлению Центра охраны здоровья матери и ребенка.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в конфликте, а также объясняла, почему спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России.



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