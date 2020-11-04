 

Колумнист SCMP поздравил Путина и Си Цзиньпина с победой на американских выборах

04.11.2020, 2:35, Новости дня

У американской политической системы, предлагающей на выбор избирателям людей калибра Дональда Трампа и Джо Байдена, есть очевидные проблемы. Поэтому, как считает автор South China Morning Post, не имеет значения, кто одержит верх в США, поскольку истинными победителями будут Си Цзиньпин и Владимир Путин, которым будет легче говорить о том, что американская демократия надломлена и что она порочна и разрушительна.


Reuters

Не имеет значения, кто победит на выборах в США — Дональд Трамп или Джо Байден. Как пишет автор South China Morning Post Питер Каммерер, разногласия в Америке будут только усиливаться, поэтому истинными победителями будут китайский председатель Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин.

Как отмечает автор статьи, Си и Путин сохраняют власть, убеждая своих граждан, что их системы государственного управления лучше западной демократии. Трамп стал для них благом, ибо его поведение во власти граничит с криминалом. Он ни во что не ставит конституцию страны и распространяет ложь и ненависть. Он называет Китай и Россию главными противниками Америки, вводит против них санкции и делает грозные заявления.

Команда Трампа оставляет после себя деструктивный след из разорванных международных соглашений, недоверия к Трампу со стороны зарубежных государств и серьёзного раскола внутри страны по политическим, экономическим, образовательным, этническим и расовым признакам. Иностранцы смотрят на происходящее и содрогаются, представляя, какими будут ещё четыре года с Трампом, при котором тучи невежества, расизма и превосходства белой расы будут сгущаться и темнеть. 

В отличие от Трампа, у Байдена почти полувековой опыт политической деятельности, и он понимает, как работает система, где её пределы и насколько важны сотрудничество и компромиссы. Однако он также твёрдо убежден, что американский образ жизни самый лучший, а посему все должны идти именно этим путём. Кроме того, Байден не менее кровожаден, когда дело доходит до конфликта. Он поддержал войну в Ираке, в ходе которой погибли сотни тысяч мирных жителей и начался кризис.

Как заключает автор материала, попытки кандидатов в президенты перекричать друг друга на дебатах, ужасные ошибки во время борьбы со вспышкой коронавируса, крах американской экономики и безработица — благодаря всему этому китайскому и российскому лидерам стало легче говорить о том, что демократия надломлена, что она порочна и разрушительна.

«У политической системы, предлагающей на выбор избирателям людей калибра Трампа и Джо Байдена, есть очевидные проблемы. Мне жаль американцев, и мне тревожно за наш мир. Поздравляю вас, господа Си и Путин, с вашей победой на американских выборах», — подводит итог автор South China Morning Post.



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