Мнение: Иначе мы будем развиваться миллион лет

04.11.2020, 2:20, Разное

Новости поездки на "Гиперлупе" в Европу.

Ну так вот:

Вице-премьер-министр – министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявляет, что вопрос присоединения к проекту Hyperloop в Украине снят с повестки дня.

Об этом он сказал в интервью изданию РБК, передают Українськi Новини. "Он снят. Я знаю, что предыдущий министр инфраструктуры был сторонником этого проекта. Я тоже сторонник всего супернового, современного, прогрессивного, но надо понимать реалии нашей жизни и то, насколько Украина сегодня способна реализовать такой дорогостоящий проект. Для нас это пока что не ближайшее будущее, к сожалению. Я был бы счастлив, чтобы мы хотя бы имели скоростную железную дорогу как во Франции, где поезд едет 350 км/час", – сказал он.

Для этого, по словам Уруского, необходимо около 40 млрд долларов инвестиций, чтобы построить новые пути под высокоскоростной транспорт.

Как сообщали Українськi Новини, в июне 2018 года Министерство инфраструктуры и компания Hyperloop transportation technologies договорились о сотрудничестве в области технологий вакуумного поезда "гиперлуп".

https://ukranews.com/news/735484-hyperloop-v-ukraine-ne-realizuyut – цинк

Надо назначить такого министра, который будет верить в "Гиперлуп". Иначе не будет развития.