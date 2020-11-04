Мнение: О днище путинской медицины: как нажиться на ковиде

04.11.2020, 2:15, Разное



Фото © @elena.grashenkova.

Вы устали уже от ковидной чернухи? ОК, есть и хорошая новость.

Когда пандемия CoVID-19 закончится – а она всё равно закончится рано или поздно, – в России станет намного больше тайных долларовых миллионеров. И вообще людей (хотя люди ли они?), резко поправивших своё материальное благосостояние. Потому что, известное дело, кому война, а кому мать родна.

Короче, слабонервным и верным под кат лучше не заходить.

Сколько в наши ковидные дни стоит шанс на выживание – грубо, в деньгах?

Пишет один давний знакомый, которому я просто не могу не доверять. В ближнем Подмосковье дело было

Соседка 70 лет заболела Ковидом. Температура скачками 10 дней. Поликлиника отказалась делать тест, мол, нет оснований, «обычное ОРВИ». Тогда встревоженная пациентка сделала платное КТ: 8 тыс. руб. со скидкой 40% для пенсионеров (для прочих – 12 тыс.). Результат – 17% поражения лёгких, сатурация 97%. Но самочувствие очень плохое. Обычная «скорая» то ли не приехала, то ли приехала и уехала.

Скорее, кстати, второе. Больницы заполнены, от врачей и фельдшеров «СП» требуют не госпитализировать пациентов без угрожающих жизни показаний. К которым 17%-е поражение лёгких и сатурация выше 95% никак не относятся даже в группах риска.

И теперь – самое интересное.

Понятно, что больницы даже в Подмосковье разнятся по качеству. Может быть, это отчасти имидж, может быть нет. Но есть неофициальный список «хороших» больниц. Попасть туда можно через платную «Скорую помощь». Вызов – 20 тыс. руб. Госпитализация – пожалуйста. Но есть «нюанс». В «плохую» больницу – без наценок, в «хорошую» – за доплату. В ту, что наверху списка – за 160 тыс. руб., например.

Договорились в итоге на раскрученную Коммунарку. Это ещё +100 тыс. к цене вызова. Неизвестно, куда поступают эти #деньги. Но на платной «скорой» гарантируют доставку именно в ту больницу, за которую заплатили. По телефону все эти вещи говорят совершенно открыто. Ясно, что часть денег платят больницам. Кому и как – Бог весть.

С одной стороны ясно, что более качественная услуга должна оцениваться выше. В советское время дефицит тоже стоил дороже – неофициально, конечно. С другой стороны, есть декларируемое право на равный доступ к медицине. И ещё непонятно, кто все-таки является бенефициаром этой системы и почему он/они имеют такие доходы.

Опять же, неизвестно, насколько в этой схеме в доле главврачи. Тот же раскрученный Денис Проценко – знает ли он, что творится под его носом, или недосуг ему разбираться, когда больных лечить надо (всё же не хочется думать о человеке самого скверного). Есть, конечно, вероятность, что такие вещи творятся в самой системе коммерческой «Скорой помощи», но всё же вряд ли гарантии госпитализации могут даваться совсем без договорённостей на местах. Какая-то коррупционная схема 100% существует, коли есть страх, порождающий спрос, и есть #деньги. Было бы странно, если бы умные люди тут чего-то не замутили бы.

И параллельно идут сигналы, что на местах опять манипулируют ковидной статистикой. Сообщений о том, что врачи из поликлиник отказываются делать тесты на CoVID-19 – очень много. Один раз прозвучало открытым текстом, что не хотят портить статистику. Видимо, это не сам врач занял такую позицию, а пересказал позицию руководства. А оно, вероятно, руководствуется, пардон за тавтологию, мнением ещё более высокого руководства, которое не хочет портить благостную картину, что донельзя оптимизированная путинская #медицина успешно справляется.

Самое интересное, что никто из комментаторов – а история достаточно широко разлетелась по FB, – не усомнился в её реальности. Весь спор был лишь о том, кто конкретно в доле и в деле.

А вы как думаете – кто?