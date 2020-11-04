 

“Взять пандемию под контроль”: Ученые выявили “суперраспространителей” коронавируса

04.11.2020, 2:05, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили механизм очень массового распространения коронавируса. По мнению исследователей, в условиях пандемии собрания людей не должны превышать десятка человек.
В процессе исследования ученые, представляющие Массачусетский технологический институт, провели анализ случаев “сверхраспространения” SARS-CoV-19, коих использовали в научной работе более шести десятков. Они отметили, что события, в рамках которых одним человеком происходит заражение шести окружающих, происходят значительно чаще, чем предполагалось. Была построена математическая модель, итоги которой продемонстрировали, что прецеденты ограничения собраний людей до десяти и менее смогли бы существенно сократить число “сверхраспространяющихся” событий, снизив тем самым общее количество зараженных коронавирусом.

“Если мы сможем контролировать “сверхраспространяющиеся” случаи, у нас будет гораздо больше шансов взять эту пандемию под контроль”, – резюмировал один из авторов исследования, профессор Джеймс Коллинз. Об этом пишет Proceeding of the National Academy of Sciences.



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