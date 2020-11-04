Сергей Лавров заявил о сотрудничестве России и Турции в решении конфликта в Нагорном Карабахе

04.11.2020, 2:05, Разное

Сергей Лавров, являющийся министром иностранных дел РФ, рассказал, что российская сторона намерена и дальше сотрудничать с Турцией для предотвращения «раскручивания» конфликта в Нагорном Карабаха. Москва и Анкара предлагают Еревану и Баку сесть за стол переговоров.

Согласно утверждению политика, РФ и Турция являются двумя тесными партнерами, способными сотрудничать, проявляя гибкий и прагматичный подход, руководствуясь при этом стратегическим видением. Основными примерами такого взаимодействия считаются Сирия и Ливия. «Конфликт в Нагорном Карабахе отличается. РФ не поддерживаем военные действия между Азербайджаном и Арменией. Мы хотим, чтобы поскорее закончилась война между двумя государствами», – заявил политик.

Он также добавил, что не только сторонам конфликта, но и их внешним партнерам необходимо с уважением относиться к договоренности о прекращении военных действий, разработке контрольного механизма и восстановлении переговорного процесса, который будет иметь конкретный график. «Несмотря на то, что долгосрочного перемирия не получилось добиться, мы будем продолжать применять всё имеющееся влияние в регионе. Также намерены привлечь турецких партнёров для остановки раскручивания военного сценария. В наши планы входит наладить диалог между Баку и Ереваном, а также предложить им провести переговоры», – рассказал Лавров.

Стоит напомнить, военный конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в конце сентября. Баку и Ереван считают, что одна из сторон виновна в развязывании войны. В Нагорном Карабахе отмечают, что происходит артиллерийский обстрел мирных населенных пунктов, в том числе в столице Степанакерт. Армения ввела в государстве военное положение и объявила о всеобщей мобилизации. По словам представителей страны, Азербайджану помогает Анкара. В Баку рассказали о частичной мобилизации и в некоторых местах – военное положение. Президенты РФ, США и Франции призвали стороны конфликта завершить военные действия и сесть за стол переговоров без предварительных условий, пишет РИА «Новости».