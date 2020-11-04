 

Сергей Лавров заявил о сотрудничестве России и Турции в решении конфликта в Нагорном Карабахе

04.11.2020, 2:05, Разное

Сергей Лавров, являющийся министром иностранных дел РФ, рассказал, что российская сторона намерена и дальше сотрудничать с Турцией для предотвращения «раскручивания» конфликта в Нагорном Карабаха. Москва и Анкара предлагают Еревану и Баку сесть за стол переговоров.
Согласно утверждению политика, РФ и Турция являются двумя тесными партнерами, способными сотрудничать, проявляя гибкий и прагматичный подход, руководствуясь при этом стратегическим видением. Основными примерами такого взаимодействия считаются Сирия и Ливия. «Конфликт в Нагорном Карабахе отличается. РФ не поддерживаем военные действия между Азербайджаном и Арменией. Мы хотим, чтобы поскорее закончилась война между двумя государствами», – заявил политик.

Он также добавил, что не только сторонам конфликта, но и их внешним партнерам необходимо с уважением относиться к договоренности о прекращении военных действий, разработке контрольного механизма и восстановлении переговорного процесса, который будет иметь конкретный график. «Несмотря на то, что долгосрочного перемирия не получилось добиться, мы будем продолжать применять всё имеющееся влияние в регионе. Также намерены привлечь турецких партнёров для остановки раскручивания военного сценария. В наши планы входит наладить диалог между Баку и Ереваном, а также предложить им провести переговоры», – рассказал Лавров.

Стоит напомнить, военный конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в конце сентября. Баку и Ереван считают, что одна из сторон виновна в развязывании войны. В Нагорном Карабахе отмечают, что происходит артиллерийский обстрел мирных населенных пунктов, в том числе в столице Степанакерт. Армения ввела в государстве военное положение и объявила о всеобщей мобилизации. По словам представителей страны, Азербайджану помогает Анкара. В Баку рассказали о частичной мобилизации и в некоторых местах – военное положение. Президенты РФ, США и Франции призвали стороны конфликта завершить военные действия и сесть за стол переговоров без предварительных условий, пишет РИА «Новости».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Эксперты Роспотребнадзора сообщили о вреде орехов при частом употреблении

26.10 / На солнечной стороне Луны нашли воду

19.08 / Леонардо Ди Каприо проводит время на пляже в Малибу со своей семьей и девушкой Камилой Морроне

08.09 / Скандалы: В защиту защитников

11.09 / «При постоянной прослушке микрофона это нормально» – разработчики приложения Госуслуг объяснили высокий расход батареи

24.08 / Операцию по задержанию вагнеровцев спецслужбы Украины проводили совместно с США, и теперь доверие к нашим властям в американском разведсообществе подорвано

04.10 / Эксперт о преемнике Лукашенко: Выходец из силовых структур

24.07 / Вирус у нас в мозгах

18.08 / Мнение: Батька как Норьега

25.07 / Пять доказательств того, что призраков не существует

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска