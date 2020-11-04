Доктор рассказала, почему при коронавирусе нельзя пить аспирин

04.11.2020, 2:05, Разное

Надежда Жолобак, врач-вирусолог, заявляет, что при COVID-19 рискованно пить препараты, которые покупают люди при обычных вирусных заболеваниях. В перечень вошли диклофенак, аспирин, напроксен, ибупрофен и вольтарен.

Исследования ученых из Франции и Италии подтверждают, что такие лекарства не помогут человеку, а сделают организм еще больше восприимчивым к вирусам. Доктор подчеркивает, что наибольшую опасность может принести аспирин. Такой препарат формирует благоприятную среду для развития инфекции. Далее легкие поражаются быстрее, что повышает риски пневмонии и поражения альвеол.

Также эксперт не советует злоупотреблять парацетамолом при попытках снижать температуру тела. Также лучше воздерживаться от анальгетиков, ведь их влияние на организм еще не исследовано до конца. При COVID-19 применяют специальные антибиотики, но назначать подобное лечение может только врач.