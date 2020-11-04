 

Доктор рассказала, почему при коронавирусе нельзя пить аспирин

04.11.2020, 2:05, Разное

Надежда Жолобак, врач-вирусолог, заявляет, что при COVID-19 рискованно пить препараты, которые покупают люди при обычных вирусных заболеваниях. В перечень вошли диклофенак, аспирин, напроксен, ибупрофен и вольтарен.
Исследования ученых из Франции и Италии подтверждают, что такие лекарства не помогут человеку, а сделают организм еще больше восприимчивым к вирусам. Доктор подчеркивает, что наибольшую опасность может принести аспирин. Такой препарат формирует благоприятную среду для развития инфекции. Далее легкие поражаются быстрее, что повышает риски пневмонии и поражения альвеол.

Также эксперт не советует злоупотреблять парацетамолом при попытках снижать температуру тела. Также лучше воздерживаться от анальгетиков, ведь их влияние на организм еще не исследовано до конца. При COVID-19 применяют специальные антибиотики, но назначать подобное лечение может только врач.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / «Вставай, кто рабства не хочет!»

07.07 / Под Москвой задержали неудавшегося угонщика

25.07 / Личное: Подыгрываю фантазиям

27.10 / В мэрии Москвы сделали заявление по поводу ужесточения ограничений из-за COVID-19

13.09 / Тимур и мир

13.10 / Мнение: “Перемирия в Карабахе нет”

19.10 / “Меня родственники пристыдили”: Рита Дакота в поисках врача попросила помощи у подписчиков

14.08 / Мнение: Тоталитарный Дайджест. 13.08.2020

12.09 / Над Ватиканом засняли оранжевый дисковидный НЛО

14.07 / СМИ: У «таракана» начинается истерика из-за закрытой границы с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска