 

Суд в Италии оправдал сержанта нацгвардии Украины Виталия Маркива

04.11.2020, 1:30, Разное

…по делу об убийстве журналистов в Донбассе.

Апелляционный суд в Милане отменил приговор сержанту Нацгвардии Украины Виталию Маркиву, которому ранее было назначено наказание в виде 24 лет тюрьмы по делу об убийстве двух журналистов в Донбассе. Об этом сообщает украинская редакция «Радио свобода».

Летом 2019 года суд в итальянской Павии приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. Тогда судья постановил, что сержант был причастен к гибели журналиста Андреа Роккелли в мае 2014 года. Репортер погиб вместе с российским коллегой Андреем Мирновым под минометным обстрелом возле Славянска (тогда город контролировали пророссийские сепаратисты).Россия не отвечала на запросы итальянского следствия, поэтому Маркиву вменяли в вину только убийство Роккелли.

Маркив имеет двойное гражданство Украины и Италии.

Андрей Миронов и Андреа Роккелли. Фото из архива

Позиция защиты в деле заключалась в том, что Миронов и Роккелли находились в зоне боевых действий без опознавательных знаков и попали под перекрестный огонь.

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Источник: Новая газета



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