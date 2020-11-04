В Нью-Йорке выявлены случаи голосования «мертвых душ»

04.11.2020, 0:55, Новости дня

«Мертвые души» приняли участие в голосовании в Нью-Йорке, сообщило американское издание New York Daily News.

Как утверждается в публикации, Совет по выборам получил бюллетень, отправленный ранее на имя избирательницы 1915 года рождения, проживавшей в районе Стейтен-Айленд и умершей в 2012 году. Еще один бюллетень для досрочного голосования был отправлен избирательнице 1919 года рождения, проживавшей в Бруклине. По сведениям издания, оба поступивших в Совет по выборам бюллетеня первоначально были признаны действительными, передает ТАСС.

«Мы считаем, что это – лишь верхушка айсберга. – приводит издание слова руководителя отделения Республиканской партии США в районе Стейтен-Айленд Брендана Лэнтри. – Мы выступили с требованием, чтобы полиция Нью-Йорка и районный прокурор начали расследование».

В конце сентября городской Совет по выборам был вынужден напечатать заново и повторно отправить избирателям около 100 тыс. бюллетеней, содержащих ошибки в именах и адресах избирателей, поскольку неверно оформленные бюллетени могли при подсчете счесть недействительными.

К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. В поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир на голосовании победил Байден, а Трамп одержал победу в городе Миллсфилд. Сам Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.

В связи с существующими опасениями по поводу возможных массовых беспорядков на фоне выборов в США силовые структуры усилили охрану федеральных зданий в Вашингтоне, Белый дом обнесли двухметровым забором. В Нью-Йорке окна и витрины многих магазинов заколотили фанерными листами, жители мегаполиса опасаются начала беспорядков.

Источники CNN в администрации США считают, что волнения могут охватить крупнейшие города США, только если победу на выборах одержит действующий американский президент Дональд Трамп. Федеральные власти опасаются, что после этого массовые акции могут пройти в Нью-Йорке, Вашингтоне и других городах.