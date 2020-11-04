Мнение: Расшифровка намерений КНР

04.11.2020, 0:20, Разное

За последние несколько лет смелые заявления о долгосрочных стратегических целях КНР стали обычным явлением в общественном дискурсе США. В 2015 г, Майкл Пиллсбери опубликовал свой сборник “Столетний марафон”, в котором якобы раскрываются “пугающие планы” КНР обойти США как ведущую мировую державу к 2049 г, и переписать правила глобального порядка в соответствии с ограниченными интересами Пекина. Подобные взгляды перекликаются с официальными оценками США. В Стратегии национальной обороны 2018 г, утверждалось, что: По мере того, как КНР продолжает свое экономическое и военное господство, утверждая свою мощь посредством долгосрочной стратегии, охватывающей всю страну, он будет продолжать реализацию программы военной модернизации, направленной на достижение региональной “гегемонии” в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшем будущем и вытеснение США для достижения мирового превосходства в будущем.

Как мы можем узнать, каковы в первую очередь стратегические цели КНР? Теоретики международных отношений давно строят предположения, основанные на сравнительной истории и дедуктивной логике, но о золотом стандарте свидетельствует сам КНР. Однако, не имея доступа к конфиденциальной информации о внутреннем устройстве и замыслах китайского партийного государства, мы вынуждены довольствоваться тремя категориями данных из открытых источников:

1) Документальными доказательствами, такими как партийные документы и неавторитетные книги и статьи;

2) Выводы, основанные на развитии КНР военных, экономических и дипломатических ресурсов силы;

3) Послужной список поведения Кнр, особенно по спорным региональным вопросам.

Каждая категория представляет собой уникальные проблемы, но может – по отдельности или в сочетании – дать некоторое представление об амбициях КНР.

Первую категорию информации составляют заявления высокопоставленных должностных лиц КПК и их близких. Эти источники можно разделить на два типа.

I. Во-первых, это официальные документы и выступления, которые часто могут помочь прояснить политику и приоритеты КПК и координировать действия в рамках всей партии-государства. Одним из примеров является формулировка трехэтапной стратегии развития в рабочем отчете Си Цзиньпина на XIX съезде партии за октябрь 2017 г. Эта стратегия направляет планирование национального социально-экономического развития с рядом целей, установленных на период с 2020 г, до середины века. КНР, например, должен стать мировым лидером в области инноваций к 2035 г, и лидером с точки зрения совокупной национальной мощи и международного влияния к середине века. В документе также указаны общие сроки модернизации китайских ВС:

К 2020 г, механизация будет в основном завершена, информатизация достигнет больших успехов, а стратегические возможности значительно улучшатся;

К 2035 г, модернизация национальной обороны будет в основном завершена; а также

к середине века ВС будут полностью преобразованы в силы мирового класса.

Этот пример показывает, что партийные документы, иногда содержащие полезную информацию, часто не содержат конкретных деталей. Если взять в качестве примера конечную военную цель КПК, значение фразы “силы мирового класса” (世界 – 流 军队) неоднозначно. Означает ли это наличие армии с новейшим вооружением и оборудованием? Тот, который может одержать победу над США в региональной войне? Способен действовать в глобальном масштабе для защиты интересов КНР? Все вышеперечисленное? Или что-то совсем другое? В отсутствие дополнительных деталей мы не можем знать, каково желаемое конечное состояние, и даже знают ли сами высокопоставленные партийные чиновники. Более вероятно, что соответствующая бюрократия перенесет общее руководство партии обратно в свою собственную систему и разработает планы, основанные на конкретных ограничениях, в которых они должны действовать. В некоторых случаях, особенно для дат, выходящих за рамки текущего пятилетнего цикла планирования партии, вполне вероятно, что более точные цели еще не установлены.

В других случаях официальные заявления вызывают проблемы из-за их неоднозначности. Знаменитая стратегия Дэн Сяопина “24 персонажа”, которую он провозгласил в начале 1990-х гг, наиболее известна благодаря четырем персонажам, которые примерно переводятся как “скрыть наши возможности и выжидать нашего времени” (韬光养晦), но следующие четыре символа указывают на то, что КНР должен по-прежнему “сделай что-нибудь” (有所作为). Из этого противоречивого мнения мало что можно сделать о будущих намерениях КНР: сообщение было сформулировано таким образом, чтобы предоставить будущим лидерам максимальную гибкость при навигации по трудным водам, в которые КНР вступал как развивающаяся держава.

Еще одна проблема при работе с авторитетными текстами – это авторский замысел. Хотя одной из целей этих документов является информирование аудитории об официальных приоритетах и ​​сроках, есть и скрытые мотивы. Один из них чисто политический: возвышение “мысли Си Цзиньпина” в конституции партии, например, сигнализировало о доминирующем статусе Си в системе, учитывая, что ни один из его предшественников не смог вставить свои собственные имена в идеологический канон партии. С этой точки зрения, что именно представляет собой Мысль Си, гораздо менее важно, чем факт ее канонизации и многократного цитирования. Это необходимо в системе, в которой высшее руководство должно дифференцировать себя для получения политического преимущества, часто путем разработки уникальных брендов и лозунгов.

Партийные документы также являются инструментами связей с общественностью, которые подчеркивают достижения партии в доставке различных товаров в массы. В частности, необходимо видеть, что партия поднимает уровень жизни простых китайских граждан и добивается прогресса в проектах, таких как объединение с Тайванем, поскольку экономический рост является ключевой основой внутренней легитимности партии. Когда в отчете о работе 19-го съезда партии упоминается, например, “решимость, уверенность и способность” победить независимость Тайваня, мы должны учитывать, что такие фразы могли быть включены не только для сдерживания сторонников независимости Тайваня, но и для успокоения внутренних настроений.

Международные выступления высокопоставленных должностных лиц КПК также могут дать некоторое представление о китайских амбициях. Например, на Диалоге Шангри-Ла и Сяншаньском форуме китайские официальные лица часто изображают США, как настоящего провокатора в региональных спорах, а КНР – как доброжелательного и способного партнера. Мотив КНР может состоять еще в том, чтобы создать раскол между Вашингтоном и его сателлитами, одновременно устраняя региональные сомнения относительно собственного поведения и стремления КНР.

Последняя проблема, связанная с авторитетными источниками, как внутренними, так и международными, заключается в том, что срок их хранения не определен. В 1975 г, было почти невозможно предсказать цели КНР в 1985 г, из-за резкого сдвига в сторону “реформ и открытости”, сделанных Дэн в 1978 г. Хотя текущие планы включают цели до середины века, мы могли быть удивлены различиями между приоритетами КПК сегодня и теми, которые она фактически преследует в конце 2020-х гг, особенно если шок – такой как экономический коллапс – произойдет в промежуточный период. Кроме того, Си не назвал преемника, и, несмотря на его очевидное желание остаться генеральным секретарем партии после окончания его второго срока в 2022 г, а его собственная продолжительность жизни неизвестна. Кто бы ни пришел следующим, КНР может вообще пойти по другому пути.

Второй тип документальных свидетельств связан с обсуждениями между китайскими учеными и экспертами аналитических центров, которые могут быть проинформированы о внутренних обсуждениях, а в некоторых случаях даже могут влиять на них. Эти “неавторитетные” источники многочисленны и часто легко доступны через онлайн-базы данных, но неясно, насколько они похожи на внутреннее мышление КПК. Также иногда трудно отличить хорошо осведомленных китайских экспертов от просто плодовитых. Однако при осторожном использовании книг, статей и других материалов, а также беседы с теми, кто их составляет, могут помочь в интерпретации официальной политики, а в некоторых случаях могут пролить свет на проблемы, по которым КПК еще не вынесла вердикт или пересматривает существующие политики.

Примером может служить понимание того, что чиновники КПК называют “периодом стратегических возможностей” (战略 机遇 期). Эта фраза, впервые использованная Цзян Цзэминем на 16-м съезде партии в 2002 г, показала, что у КНР есть 20-летний период для проведения внутренних реформ из-за в целом стабильной международной обстановки. Си повторил это суждение в своем отчете о работе XIX съезда партии. Дебаты среди китайских экспертов могут указать на то, сохранит ли партия приверженность этой точке зрения по мере приближения 20-летнего рубежа к 2022 г. Например, в 2019 г, специалист с хорошими связями Да Вэй пишет, что КНР остается в “периоде стратегических возможность”, потому что США еще не разработали никакой политики, направленной на сдерживание развития и прогресса КНР. Другие статьи могут помочь подтвердить этот вывод, но в конечном итоге решение будет принимать партийная элита.

В дополнение к тому, что китайцы рассказывают нам и друг другу о своих стремлениях, мы также можем сделать выводы из тех возможностей, которые они создают. Очевидно, что возможности КНР расширяются по всем измерениям национальной мощи. Это можно наблюдать в данных, собранных многими организациями за последние несколько лет. Растущая военная мощь КНР хорошо задокументирована в публикациях правительства США, таких как отчет Управления военной разведки КНР за 2019 г, а также в ежегодных утвержденных Конгрессом отчетах о событиях в области ВС и безопасности КНР, подготовленных Управлением министра обороны, отчетов Исследовательской службы Конгресса также предоставили ценную информацию о тенденциях модернизации ВМФ КНР.

Аналитики китайского военного дела также полагались на открытые источники, включая газеты, веб-сайты и коммерческие спутниковые снимки, чтобы вести хронику последних событий. Приведу два примера. Джон Костелло и Джо Макрейнольдс тщательно изучили данные в Интернете, такие как тендерные документы, чтобы определить организационный состав новых Сил стратегической поддержки КНР, которые отвечают за космическую, кибернетическую и электромагнитную войну. Между тем, исследователи в Инициативе Азии морской прозрачности ИКА использовали спутниковые изображения высокого разрешения для наблюдения за ходом умопомрачительной мелиорации земель КНР в Южно-Китайском море и последующую установку военной техники на этих местах.

Работа Йомена также помогла документировать международные энергетические ресурсы КНР в других областях. В то время как Государственный совет КНР не предоставляет исчерпывающие данных о размещении зарубежных инвестиций, Американский институт предпринимательства собрал такую ​​информацию через свою базу данных China Global Investment Tracker и еще одним ключевым источником является база данных CSIS Reconnecting Asia, в которой подробно описаны зарубежные инфраструктурные проекты КНР. Проект AidData Колледжа Уильяма и Марии привлек из тысяч китайских и третьих стран источников для каталогизации расходов КНР на иностранную помощь и финансирование развития. Проект CSIS China Power под руководством Бонни Глейзер стал полезным центром сбора данных о мощи КНР в различных ее проявлениях, включая военную, экономическую и технологическую.

Несмотря на эти ресурсы, многие возможности КНР остаются скрытыми от общественности. Например, характер операций китайской зарубежной разведки отрывочен (хотя некоторые выводы можно сделать на основании недавних расследований ФБР), в то время как детали некоторых операций инициативы BRI ускользнули от иностранных наблюдателей. Отношения между ключевыми китайскими частными технологическими фирмами, такими как Huawei и ZTE, и КПК также несколько неясны, несмотря на наличие партийных комитетов на частных предприятиях. Общеизвестно, что китайские ВС непрозрачны как в отношении оружия и техники, так и в других областях, таких как оборонные бюджеты, доктрина и стандарты обучения.

Заполнение этих пробелов может дать еще более надежную картину возможностей КНР, поддерживая аргумент, что Пекин стремится к превосходству в некоторых областях. Однако низкая прозрачность также может указывать на сохраняющиеся недостатки, которые могут расстроить такие амбиции. Например, китайские военные могут скрывать уязвимости в важнейших системах или преуменьшать масштабы коррупции в офицерском корпусе. Могут также сохраняться проблемы с межведомственной координации. Хотя Си Цзиньпин пытался решить проблему бюрократических проволочек, создав в конце 2013 г, Комиссию национальной безопасности, неясно, действительно ли эта реформа помогла улучшить стратегическое планирование и реагирование на кризисы, поскольку о деятельности этой организации публично не сообщалось.

Еще одна слабость полагаться на растущую мощь КНР при оценке его намерений заключается в том, что некоторые события могут не отражать стратегические соображения. BRI – яркий тому пример. Строительство и финансирование внешней инфраструктуры КНР было истолковано в некоторых международных кругах как свидетельство китайского генерального плана по развитию стратегического влияния в Евразии. Безусловно, китайские обсуждения действительно предполагают, что существуют геополитические мотивы, в том числе нивелирование влияния США в ключевых регионах и диверсификация поставок энергоносителей в КНР. Однако некоторые аспекты BRI также можно объяснить чисто экономическими мотивами, такими как поиск точек сбыта для избыточных промышленных мощностей, поддержка испытывающих нехватку денежных средств государственных предприятий, сохранение занятости китайских строительных рабочих и объединение слаборазвитых регионов КНР, таких как Синьцзян и Юньнань, на близлежащие рынки. Есть также свидетельства того, что китайские фирмы использовали BRI для получения прибыли, а не для продвижения партийных интересов.

Бюрократическая политика также может объяснить некоторые растущие возможности КНР. Рассмотрим, например, соперничество между видами ВС КНР.

I. Конкуренция за финансовые ресурсы, возможно, побудила ВМФ сделать упор на дальние миссии, требующие приобретения новых и дорогостоящих возможностей, включая тяжелые крейсеры и авианосцы;

II. ВВС построили бомбардировщики дальнего действия и другие надводные средства, которые традиционно выполнялись ВМС;

III. И армия, не желая оставаться в стороне, пытается добыть ресурсы, подчеркивая свою центральную роль в крупных региональных операциях, таких как тайваньская кампания, и реформирует структуру своих сил, чтобы больше соответствовать этим миссиям.

Это соперничество может только усилиться по мере замедления экономического роста.

Последнее ограничение состоит в том, что способности не обязательно ведут к поведению. В итоге китайские лидеры могут быть все более уверены в том, что они могут выполнить определенный курс действий с заданной границей риска, но сделают ли они это, в конечном счете, является политическим выбором. Этот выбор – даже если он будет сделан одним лидером – будет сделан в свете других факторов, включая внутренние политические условия, предполагаемые внешние провокации, относительные возможности других стран и разнообразие интересов, которые пытается продвигать КНР. Таким образом, аналитикам необходимо подумать о том, что это за промежуточные переменные и как они могут стимулировать или препятствовать тому, чтобы китайские лидеры в полной мере использовали свои расширенные возможности.

Последняя категория информации – это недавняя модель поведения КНР в региональных спорах. За последнее десятилетие много было написано о китайской самоуверенности. Короче говоря, агрессивные действия стали более частыми к концу эпохи Ху Цзиньтао, вероятно, в результате восприятия упадка США, вызванного глобальным финансовым кризисом, и эта тенденция продолжалась в эпоху Си. Некоторые из наиболее заметных случаев включают небезопасные военные столкновения на море и в воздухе, агрессивное освоение земель и установку военной техники в Спратли, экономическое принуждение, нацеленное на такие места, как Южная Корея и Тайвань, бряцание оружием через китайско-индийскую границу и Откровенный отказ КНР от арбитражного решения ООН 2016 г, по Южно-Китайскому морю.

Агрессия а я бы даже назвал это решимостью с позиции силы, будь то в военной, экономической или дипломатической сферах, указывает на склонность к расширению влияния КНР за счет прав и интересов других стран. Можно предположить, что аналогичный образец поведения будет развиваться и в других регионах по мере развития глобальных возможностей КНР.

Некоторое напористое поведение, скорее всего, является реакцией, а не реализуется как часть тщательного стратегического плана. Политика КНР в отношении южнокорейского бизнеса в 2017 г, явно была ответом на то, что Сеул рассмотрел возможность размещения американской системы ПРО. Мелиорация земель и установка военного оружия и оборудования на Спратли, однако, больше похожа на продукт тщательно спланированного, поэтапно выполняемого плана по усилению сил принуждения КНР в Южно-Китайском море – даже если Пекин оправдывает эти действия как чисто оборонительный ответ на провокационные военные действия США в регионе.

Ожидания относительно будущего поведения также должны учитывать свидетельства сдержанности КНР. На широком стратегическом уровне, когда он решил, что это в его собственных интересах, КНР последовал некоторым нормам и обычаям международного сообщества. Например присоединился к круглому столу ООН чтобы поболтать.

Китайская сдержанность в некоторой степени распространяется и на региональные горячие точки. Хотя Пекин расширил свое военное присутствие в Южном и Восточно-Китайском морях, использовал силы береговой охраны и морской милиции для обеспечения требований суверенитета и часто накладывал различные невоенные издержки (такие как торговые санкции и дипломатическая изоляция) на своих региональных соперников, он как правило, избегает применения смертельной силы. Например, китайские военные подразделения могли быстро вытеснить филиппинских морских пехотинцев с их позиций на “Второй Томас-Шол” в Спратли, но не сделали этого. Точно так же у КНР есть набор военных вариантов, которые он может использовать против Тайваня, например, вторжение на небольшой прибрежный

остров или проведение карательной воздушной или ракетной кампании, но он не использовал эти возможности пока еще.

Связанное с этим осложнение – это склонность КНР к разрядке конфликтов, когда издержки эскалации перевешивают выгоды. Примером может служить спор в Докламе 2017 г, который включал напряженное противостояние между китайскими и индийскими войсками в р-не тройной границы между КНР, Индией и Бутаном. Инженеры китайской армии построили дорогу через территорию, на которую претендует Бутан, в южной части Доклама, но затем отказались, когда Индия решила вмешаться. Вместо того, чтобы обострить ситуацию, Пекин решил наладить отношения с Нью-Дели, поддержка которого требовалась по другим вопросам, например, воздержание от открытого противодействия BRI. Это не означает, что КНР навсегда удержан от военного вторжения, – это только означало, что Пекин был готов тактически отступить для достижения более крупных целей.

Основная дилемма, с которой Пекин столкнется в ближайшие годы, будет заключаться между продвижением своих территориальных претензий и достижением объединения с Тайванем – при одновременном сохранении региональной стабильности и конструктивных политических и экономических отношений с другими крупными игроками. Таким образом, аналитикам следует уделять пристальное внимание свидетельствам того, что КНР отказывается от этого осторожного баланса. Одним из показателей, как упоминалось выше, может быть изменение суждения Пекина о периоде стратегических возможностей. Поведенческие свидетельства будут включать в себя склонность к разрешению споров с помощью силы и риск серьезного нарушения отношений КНР с такими странами, как Япония и Индия. Такие доказательства отражали бы фундаментальное решение о том, что медленный и преднамеренный приход к власти больше не в интересах КНР.

Отсутствие прозрачности в КНР остается основным препятствием для понимания его стратегических целей. Важнейшие решения принимаются в элитных кругах: нужно быть мухой на стене в центральном руководстве КНР в Пекине, чтобы иметь высокий уровень уверенности в каких-то суждениях. Более того, имея гораздо больший доступ к политическим дебатам США, влиятельным фигурам, ключевым стратегическим и бюджетным документам, открытой информации о развертывании и возможностях ВС США и т. д., китайские наблюдатели могут распознать намерения США с гораздо большей точностью, чем мы можем различить их. Однако Пекин не настолько загадочен, чтобы предварительные выводы о его долгосрочных целях нельзя было сделать на основе информации, находящейся в открытом доступе. Эти данные обычно делятся на три корзины: что они говорят, что создают и что делают. Гипотезы можно развивать и сравнивать с доказательствами одной, двух или всех трех категорий. Для оценки достоверности китайских заявлений также можно использовать несколько источников. Например, обещание Си Цзиньпина от 2015 г, о том, что КНР не будет милитаризировать Спратли, было быстро опровергнуто спутниковыми снимками. Нынешняя принудительная кампания КНР против Тайваня с частыми намёками на возможное применение силы также может быть проверена на основе общедоступных данных, таких как темпы китайского судостроения, которые в настоящее время не кажется оптимизированным для поддержки крупной кампании по высадке на остров.

Использование открытых источников для оценки намерений КНР является наиболее успешным при пяти условиях.

1) Во-первых, информация из открытых источников должна оставаться широко доступной. Аналитические центры, такие как CSIS и AEI, оказали ценную общественную услугу, сделав большие наборы данных доступными для исследователей во всем мире и периодически обновляя их. Правительственные агентства США также должны по возможности предоставлять исходные данные. Например, Национальный университет обороны предоставил базу данных с открытым исходным кодом о китайской военной дипломатии в период с 2003 по 2016 гг, доступную для всех исследователей. Проблема состоит в том, что доступ к некоторым данным, включая книги, периодические издания и даже самих китайских собеседников, не может быть гарантировано. Такие проблемы могут усугубиться с усилением китайско-американской конкуренции, когда обе стороны предпринимают шаги для ограничения доступа к информации и где академические и другие виды неофициального обмена могут быть ограничены. Таким образом, поиск способов сохранить доступ к открытым источникам должен быть приоритетом для исследователей.

2) Во-вторых, аналитикам следует быть осторожными, отделяя “сигнал” от “шума” при работе с некоторыми источниками. Например, нет недостатка в мнениях китайских экспертов, но оценка того, какие голоса имеют значение, по каким вопросам может быть сложной задачей. Тот факт, что старший эксперт аналитического центра или военный офицер в форме делает провокационный комментарий по поводу программы дебатов Центрального ТВ КНР, не означает, что резкая эскалация неизбежна. Однако игнорирование этих мнений лишило бы нас подсказок о действиях, которые хотя бы публично обсуждаются, хотя нам нужно будет искать подтверждающие доказательства в другом месте. Главное – правильно контекстуализировать двусмысленность, окружающую эти источники. Важнее всего то, что качество часто гораздо важнее, чем количество источников.

3) В-третьих, приходится искать альтернативные объяснения. Нереально предполагать, что все энергетические ресурсы КНР, и его спорное поведение, отражает стратегический мастер-план, но это же было бы ошибочно думать, что ни один из них не является преднамеренным. Аналитики должны уметь делать хотя бы условные суждения о том, какие возможности и действия являются стратегическими, а какие нет, в зависимости от обстоятельств. Некоторые из альтернативных объяснений внешнего поведения, которым не уделяется достаточного внимания, являются внутренними: политика элиты, позирование для внутренней аудитории и бюрократическая политика. Ссылка на эти факторы может быть полезна для разъяснения мотивов КНР и объяснения эмпирических загадок, даже если прямые доказательства часто отсутствуют. Зачем, например, КНР нужно несколько авианосцев, когда его основные силы находятся в пределах досягаемости китайских авиабаз?

4) В-четвертых, понимание процессов, посредством которых принимаются решения. Хотя суждения о намерениях КНР могут быть основаны на результатах, некоторое понимание можно также почерпнуть из характера процесса: какие люди имеют значение, какую роль играют партийные собрания и документы планирования, как распределяются бюджеты, когда и как бюрократия может вставлять свои собственные планы, как подходят частные актеры и т.д. Хорошим примером является до сих пор непрозрачная Комиссия национальной безопасности КНР. Какую роль эта организация играет в развитии сотрудничества между военными и гражданскими ведомствами и в разработке долгосрочных планов? Ответы на такие вопросы позволяют нам понять как возможности, так и ограничения в китайской системе, поскольку Пекин превращает стратегические видения в реальные планы.

5) Наконец, аналитики должны быть открыты для опровергающих свидетельств. Предвзятость подтверждения, когнитивный диссонанс и групповое мышление – это вековые аналитические болезни, и оценки будущего поведения КНР не защищены. Противодействие этим проблемам требует, чтобы аналитики были открыты для данных, которые не соответствуют их предвзятым представлениям. В отношении BRI, например, большое внимание было уделено “долговой дипломатии” КНР: этот рассказ выборочно основан на конкретных случаях, когда это было проблемой, но имеет тенденцию избегать более широкого наблюдения о том, что большинство партнеров BRI не испытывают серьезных долговых проблем. Точно так же, хотя опасные инциденты между китайскими и американскими военно-воздушными и военно-морскими силами действительно происходят, что подтверждает нарратив китайской напористости, большинство столкновений, которые, как правило, не попадают в заголовки газет, являются безопасными и профессиональными. Даже если это не меняет основного суждения, все же следует рассматривать доказательства противного и четко объяснять причины их отклонения.

Вполне возможно, что аналитики, всесторонне и тщательно изучив отчеты с открытым исходным кодом, все же оценят, что КНР склонен к региональной “гегемонии” и глобальному господству, как бы они ни были определены. Другие, глядя на те же доказательства, могут прийти к более сдержанным выводам. Это результат как фрагментарных, так и трудно поддающихся оценке типов материалов, которые мы должны использовать в отсутствие действительно авторитетной информации, а также фундаментально субъективного характера выводов. Дискуссия будет продолжена, но будет полезнее, если она будет основана на анализе, а не на предположениях.