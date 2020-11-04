Мнение: Попытки диалога с опухолью

04.11.2020, 0:10, Разное

Попытки диалога с опухолью

На прошлой неделе представители ЛНР и ДНР передали Украине проект дорожный карты по политическому урегулированию на Донбассе. Разумеется, можно сразу отметить, что предложения фактически подразумевают упразднение ЛНР и ДНР как непризнанных государственных образований, что, собственно, противоречит основным документам Республик и результатам Референдума 2014-го года.

С другой стороны, если начать разбирать представленные пункты, то там переда ними «старый знакомец» – бумага Минских соглашений, фактически переписанных другими словами, но с все той же набившей оскомину последовательностью – прекращение огня, обмен пленными, закон об амнистии, закон об особом статусе, переговоры Украины с ЛНР и ДНР, выборы, а затем передача границы. В новую бумагу дописали дополнительные пункты про право на торговлю с РФ, особые полномочия местных органов власти, отложенный статус до 2045 г. с последующим обязательным референдумом до 2049 г. и т.п. По сути, это те же самые Минские соглашения под другим соусом.

Украина взяла недельную паузу, прежде чем дать свой ответ на эту бумагу. Причина кроется даже не в том, что Киеву нечего сказать. Скорее, Киев ждет, чем закончатся выборы в США, что в силу полной зависимости Украины от Вашингтона определяет украинскую внешнюю политику. При этом отношение Зеленского и его окружения Минским соглашениям – не секрет.

Неоднократно заявлялось, что Украина не собирается их выполнять, потому что не считает их выгодными для себя. Вся деятельность украинской делегации в Минске служила, служит и будет служить профанации переговоров, о чем не стесняются говорить открыто как при Порошенко, так и при Зеленском. Сам Зеленский неоднократно заявлял, что не пойдет на «особый статус» и «амнистию». Это же заявляли и лица из его окружения. И с учетом заигрывания Зеленского с украинскими нацистами, для которых он пытается быть большим Порошенко, чем сам Порошенко, нет никаких оснований полагать, что в этом вопросе что-то поменяется.

Поэтому, взяв паузу на неделю, ожидая исхода борьбы Трампа и Байдена, можно особо не сомневаться в том, какие пункты не устроят Украину и что она будет требовать перекроить в свою пользу, как делала это уже более 5 лет. Эти «аргументы» хорошо знакомы – никаких прямых переговоров с ЛНР и ДНР (так как этого хочет Россия), никаких выборов до возвращения границы, никакой амнистии, никакого особого статуса. Это может быть замаскировано различным словоблудием, но может и высказываться открыто, тем более, что выборы на Украине прошли, и на бывший электорат Зеленского, который утек к другим партиям, можно уже не особо обращать внимание. Проблема в том, что до местных выборов еще можно было говорить, что вот Зеленский все осознает и поймет, кто его выбирал, поэтому он срочно начнет выполнять то, что обещал. Но, как видим, перед выборами он предпочитал играть в Порошенко. А после выборов он будет заниматься этим и подавно, ибо тех, кто верил, что он не Зеленский, а Голобородько, с каждым месяцем просветления «служения народу» становится все меньше. А вместе с тем Запад выдвигает вполне конкретные требования к Зеленскому, где мир с Россией точно не значится.

Текущая ситуация с попытками Зеленского незаконно разогнать Конституционный Суд показывает, чего стоят его рассказы про законность и право. Наоборот, данная история хорошо демонстрирует, что даже нормы Конституции Зеленский готов легко нарушать, потому что Запад слишком сильно на него давит, чтобы он не допустил дальнейших действий текущего состава Конституционного Суда. А если он поступает так с законом сейчас, то чего стоят любые соглашения с Украиной и любые законы о Донбассе, которые могут быть вот так запросто поставлены на отмену, потому что кому-то захотелось.

Ну и вишенкой на торте отложенного украинского ответа стало заявление представителя Зеленского на переговорах в Минске, который заявил, что «Донбасс – это раковая опухоль». Ничего необычного в этих заявлениях конечно нет – так говорили при Порошенко, так говорят и при Зеленском. Это конечно смешно, так как раковой опухолью конечно же является сама Украина, погрязшая в карго-нацизме и полностью зависимая от западных кукловодов.

Поэтому насчет возвращения Донбасса на Украину при Зеленском я бы не переживал. По сути, мы видим пролонгацию линии Порошенко в словах и делах, а это означает пролонгацию минского тупика, который конечно не приведет ни к решению судьбы Донбасса, ни к прекращению войны. Более того, после выборов на Украине и на фоне происходящего в Карабахе вероятность новой военной эскалации будет возрастать, и возможно, уже этой зимой мы увидим определенную активизацию боевых действий, тем более, что и Зеленский прекрасно понимает, что войну на Донбассе можно использовать для решения внутренних проблем, как до него эту войну использовал Порошенко. Тем более, что хозяева не против – их управляемый среднеинтенсивный конфликт, ведущийся за счет Украины, полностью устраивает. Так что Зеленскому ныне куда как проще следовать текущим инерционным курсом, обслуживая поддерживающие его олигархические группы и оказывая требуемые услуги Вашингтону, Брюсселю и МВФ. Донбасс же, с моей точки зрения, на Украину уже не вернется. Паста из тюбика вся вытекла, а сам тюбик незалежной Украины высох и провонял нацизмом, чтобы сделать возвращение туда хоть сколь-нибудь привлекательным. Поэтому попытки разговора с украинской опухолью будут заканчиваться, как и ранее традиционной минской болтологией и обещаниями договариваться дальше.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/voyna/minskiy-tupik/ – цинк

И до кучи.

1. Посол Германии на Украине заявила, что Украине не сможет получить каких-либо гарантий по Будапештскому меморандуму – https://strana.ua/news/298743-feldkhuzen-rasskazala-mozhno-li-poluchit-ukraine-harantii-po-budapeshtskomu-memorandumu.html Очередная перемога превратившаяся в зраду.

2. Жвания заявил, что на Украине готовится очередной гос.переворот – Порошенко, Кличко и Разумков планируют свергнуть Зеленского, сделав Кличко президентом, а Порошенко премьер-министром с расширенными полномочиями. В принципе, с учетом обвала рейтинга Зеленского и "Слуги народа", чего-то такого в среднесрочной перспективе вполне можно ожидать. Особенно, если в США победит Байден.

3. Режиссер плохих российских комедий Сарик Андреасян назвал друга Зеленского гондоном, за то, что тот продает фосфорные боеприпасы Азербайджану. Зеленский заявил, что все это клевета и российская пропаганда.

Ну и прицепом. Прямая трансляция из Верховной Рады, где Зеленский под давлением МВФ и людей Сороса пытается протащить гос.переворот, разогнав Конституционный Суд, угрожая депутатом, что если они не пойдут на нарушение закона, то он разгонит Верховную Раду.

Причина банальная – если не разогнать Конституционный Суд, то Украине не дадут денег. Собственно, обычные будни колониальной администрации.

И вот в эту клоаку кто-то всерьез рассчитывает запихнуть Донбасс.