Мнение: О загадочном происшествии с популярным блогером Живого Журнала

04.11.2020, 0:05, Разное

Ну никогда такого не было – и вот опять! ©

В нашем уваЖЖаемом Живом Журнале – опять сплошные недоразумения и загадки накануне всенародного праздника. Причём уже как-то персонально пошли трабблы. Узконаправленно, можно сказать. А жертвой их стал наш собрат и коллега.

Вот… Извольте…

Волнуюсь я что-то. Илья ilyavaliev Валиев, с тобой всё в порядке? Не хакнули часом?

И вопрос знатокам: что это было?