Мнение: О загадочном происшествии с популярным блогером Живого Журнала
04.11.2020, 0:05, Разное
Ну никогда такого не было – и вот опять! ©
В нашем уваЖЖаемом Живом Журнале – опять сплошные недоразумения и загадки накануне всенародного праздника. Причём уже как-то персонально пошли трабблы. Узконаправленно, можно сказать. А жертвой их стал наш собрат и коллега.
Вот… Извольте…
Волнуюсь я что-то. Илья ilyavaliev Валиев, с тобой всё в порядке? Не хакнули часом?
И вопрос знатокам: что это было?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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