 

Маркив вышел на свободу

04.11.2020, 0:00, Новости дня

Военнослужащий Нацгвардии Украины Виталий Маркив вечером 3 ноября вышел на свободу из итальянской тюрьмы. Видео показал в эфире канал “Украина 24”.

После выхода из здания он набросил на плечи флаг Украины и поприветствовал всех, кто пришел его поддержать.

Скриншот: Україна 24 / YouTube

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.

Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября защита подала жалобу на приговор. Юристы выражали надежду, что весной должно начаться рассмотрение апелляции. Однако из-за пандемии коронавируса слушания были перенесены на конец сентября. Украинец остается в миланской тюрьме строгого режима.

В мае 2020 года эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провели в Славянске следственный эксперимент по делу Маркива. Они смоделировали условия гибели Роккелли в то же время года и на тех же локациях, где случился инцидент.

11 сентября защита нацгвардейца передала в суд оправдательные доказательства.

29 сентября прошло первое заседание апелляционного суда Милана по делу Маркива. 

1 октября, на втором заседании по апелляции, суд затребовал экспертизу записи разговора, который Маркив вел с сокамерником 1 июля 2017 года, на следующий день после ареста. Обвинение, ссылаясь на первую версию перевода, утверждало, что украинец произнес фразу “Мы убили итальянского репортера”. В МВД Украины сообщали, что детальный анализ беседы показывает обратное. 

На третьем заседании, которое прошло 15 октября, суд принял новый перевод разговора. 

3 ноября Маркива оправдали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Воду в Москве проверили на коронавирус

17.10 / ВОЗ назвала единственный эффективный препарат против тяжелой формы коронавируса

30.06 / Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые за лето

27.06 / В Нацкомиссии по энергетике планируют повысить тарифы на передачу электроэнергии, Минэнерго и промышленники протестуют – СМИ

27.09 / Лавров обсудил с главой МИД Армении обострение ситуации в Карабахе

15.08 / В РФ подтвердили 5 тыс. новых случаев коронавируса

09.07 / Медведев оценил условие США присоединить к СНВ-3 другие страны

05.07 / Американский B-52 пролетел рядом с учениями китайских военных в Южно-Китайском море

09.10 / Турция опровергла использование С-400 для обнаружения истребителей F-16

13.10 / В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска