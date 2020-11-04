Тёмные тайны парижских катакомб

04.11.2020, 18:31, Разное

С чем ассоциируется Париж у большинства людей? Разумеется с романтикой! Прогулки у Сены, головокружительный вид с Эйфелевой башни, уютные бистро и величественные музеи. Но есть у этого города и другая сторона, что скрыта глубоко под землей. Речь идет о великих катакомбах Парижа – мрачном и темном подземелье, где упокоены миллионы людей.

Парижские катакомбы были созданы еще в X веке. А ещё раньше в этом месте располагались каменоломни – из добытого здесь известняка возведены стены Лувра и Собора Парижской Богоматери.

В средние века церковные кладбища уже не могли вместить останки всех усопших. Курганы у монастырей вырастали до трех метров, а в 1780-ом году под давлением одного такого кургана осыпалась городская стена Парижа. Кладбища постоянно растущего Парижа попросту переполнились. Некоторые тела начали хоронить не надлежащим образом, из-за чего в городе распространялись болезни. В итоге парижские чиновники решили запретить городские кладбища и переместить останки, которые содержались на них, в другое место. Выбор пал на некоторые из подземных карьеров города. С 1780-х по 1814 годы под землю перевезли на телегах более шести миллионов тел, выкопанных на ранее существовавших кладбищах по всему Парижу.

Хотя останки шести миллионов человек разбросаны по многочисленным туннелям, большинство из них были сложены в погребальные камеры, известные как оссуарии, в которые часто проводят экскурсии. Дело в том, что в катакомбах намного больше тоннелей, и далеко не во всех из них складировали кости. Эти ходы были проделаны парижскими шахтерами при расширении каменоломен. Хотя, по оценкам, существует около 320 километров тоннелей, далеко не все они нанесены на карты. Остальная часть – неизведанная территория. Это действительно заставляет задуматься, что еще может там скрываться.

Поскольку существование катакомб было общеизвестно во время Второй мировой войны, а также учитывая тот факт, что они пролегают на сотни километров под землей, неудивительно, что катакомбы использовались для военных целей. Парижане и жители окрестных городов массово спускались в катакомбы, пытаясь укрыться от бомбежек и карательных отрядов. Члены Французского Сопротивления активно использовали подземную тоннельную систему, чтобы скрываться во время войны и планировать нападения на немцев. Катакомбы гарантировали, что их не найдут немецкие шпионы. Но что действительно удивительно, это то, что тоннели использовались обеими сторонами. Нацисты также добрались до катакомб и начали строить в них различные бункеры (например, под средней школой Лицей Монтеня). Следы этого бункера можно увидеть и сегодня.

Война действительно не давала французам большого выбора. Свой вход в катакомбы был чуть ли не в каждом квартале. Однако сразу после войны муниципалитет решил раз и навсегда запечатать проклятое подземелье, оставив туристам для ознакомления лишь небольшой участок.

Надпись “Империя смерти” — первое, что видит путешественник, рискнувший забраться в парижские катакомбы. Войти сюда достаточно просто: купите билет и выходите на станции Данфер-Рошро. Самостоятельно прогуляться тут не получится, но без гида и так было бы слишком опасно. Местные банды до сих пор пытаются найти укрытия в парижских катакомбах — полиции даже пришлось сформировать специальный отряд, который ежедневно прочесывает подземелье.

В 2004 году такой отряд, проводя тренировки в катакомбах, наткнулся на что-то совершенно неожиданное. Изучая “необжитый” отдаленный район обширной системы тоннелей, сотрудники полиции обнаружили гигантский кинотеатр, полностью оборудованный, с рестораном и баром, а также профессионально проложенными телефонными кабелями и линиями электропередачи. Самым странным было то, что позже нашли потайную камеру, которая фотографировала офицеров, когда они проходили мимо входа. Никто не знает, кто сделал подобное, но в кинотеатре нашли записку, в которой говорилось: “Не пытайтесь найти нас”.

Есть даже такие люди – Катафилы – группы городских исследователей, которые проводят огромное количество времени в глубинах катакомб для собственного удовольствия и приключений. Хоть это и звучит как современный культ, эти люди глубоко уважают как мертвых, так и сами тоннели и создают карты, чтобы люди не терялись в огромном некрополе. Информация о том, как получить доступ к катакомбам, хранится только среди членов тесно сплоченной группы. В течение многих лет катафилы создают и строят свое собственное сообщество в старых карьерах и тоннелях. Некоторые рисуют здесь картины, другие проводят отделку помещений или устраивают вечеринки с другими обитателями подземелий, а некоторые просто посещают это место, чтобы отдохнуть от внешнего мира.

Когда кости мертвых начали спускать в тоннели на телегах в 1780-х годах, их просто сваливали в кучу (после того, как священник произносил на костями молитву, чтобы мертвые покоились с миром). Но постепенно рабочие начали складывать из старых костей сердца и круги, а также облицовывать стены черепами и прочими жуткими останками.

Одна из самых знаковых композиции известна как “Бочка”. Она состоит из большого круглого столба, окруженного черепами и берцовыми костями. “Бочка” служит опорой для потолка помещения, в котором она находится, и которое называется Склепом Страсти или Ротондой берцовой кости.

Кроме костей, тления и смерти, в глубине катакомб можно найти и довольно хорошее вино. По крайней мере, так было в 2017 году. Банда французских воров пробурила из туннеля через известняковую стену проход в винный погреб одного из домов, где хранилось около 300 бутылок марочного вина. Стоимость похищенного вина оценивалась в 250 000 евро.