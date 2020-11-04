Траверспинский зверь

04.11.2020, 7:21, Разное

Интересный случай встречи человека с неизвестным животным был описан в книге путешественника Эллиота Меррика “Истинный Север: Путешествие в неизведанные пустоши”, изданной в 1933 году. Это биография автора, в которую он добавил истории, которые услышал во время своих приключений.

Меррик прожил очень насыщенную жизнь и скончался в возрасте 91 года в 1997 году. История, о которой я хочу рассказать, была им услышана в 1912 году, когда он путешествовал по полуострову Лабрадор, что в Канаде, а точнее в местечке Хэппи Вэлли-Гуз Бэй.

“Истории о призраках вполне реальны в этой “стране” одиноких домов и примитивных верований. Траверспинская горилла это один из самых страшных местных ужасов. Лет двадцать назад маленькая девочка (из семьи Мишлин) играла на открытой лужайке (возле реки Траверспин) одним осенним днем, когда увидела выходящую из леса огромного волосатого зверя с длинными, свисающими почти до земли, руками. Существо стояло прямо и его рост был равен примерно 7 футов (213 см), но иногда оно опускалось на четвереньки. На макушке его головы была белая грива. При виде этого существа девочка, что неудивительно, застыла на месте как вкопанная от страха. Этот страх достиг апогея, когда это полуживотное-получеловеческое существо подошло к девочке совсем близко. К счастью, девочка нашла в себе силы убежать прочь и добежать до дома родителей. В истерике она выпалила им о том, что произошло, что заставило ее отца выбежать и пристально проверить весь участок. Однако животное уже исчезло. Некоторые обстоятельства указывали на то, что это не могло быть просто страшным сном, который приснился девочке, и она не могла увидеть обычного медведя, приняв его за монстра”.

Далее история разворачивалась следующим образом. Отец девочки собрал группу охотников и начал осматривать то место, где все произошло. Они нашли возле реки огромные отпечатки следов, глубоко вдавленные в землю. Это заставило их поверить в реальность зверя и начать запирать свои дома на ночь.

Через несколько дней существо вернулось. В тот вечер вторая дочь семьи Мишлин сидела в доме и играла с двумя собаками. Когда девочка случайно посмотрела в сторону окна. она увидела как в окно смотрит нечто огромное и волосатое. Девочка закричала, позвала мать, а собаки начали громко лаять, уставясь на окно. Когда в комнату вбежала мать девочки, она тут же увидела за окном огромное существо с белой гривой на голове. Монстр стоял, прижав одну руку к оконному стеклу.

Женщина схватила охотничье ружье выбежала на улицу и выстрелила в монстра. Существо упало на четвереньки и убежало в лес. С ружьем в руках миссис Мишлин стала осматривать участок возле дома и увидела на земле такие же огромные вдавленные следы, которые ее муж несколько дней назад заметил у реки.

Следы это, к слову, были очень странными – они не были похожи на отпечаток ступни человека или обезьяны, потому что вместо пяти пальцев там было лишь два крупных пальца, а пятка была необычно узкая. При этом следы были так сильно вдавлены в землю, что создавалось впечатление. что их владелец весил более 200 кг.

Несколько дней всё было спокойно, но потом монстр снова вернулся. Теперь он пришел глубокой ночью, когда семья спала. Существо подошло к окну, но едва успело заглянуть внутрь, как собаки, находившиеся снаружи дома, стали накидываться на зверя. Мистер Мишлин взял ружье, выбежал из дома и прицелился в монстра. Но существо снова внезапно упало на четвереньки и убежало в лес.

Так повторилось еще через несколько дней, потом еще через неделю, и еще раз …и еще. Всякий раз собаки поднимали громкий лай, заметив в окне чудовище, а мистер и миссис Мишлин забирали своих детей и убегали спать на верхний этаж. Монстр стоял возле окна некоторое время, а потом уходил обратно в лес. Всё это продолжалось больше двух лет, до того момента когда странная “горилла” наконец перестала приходить к дому Мишлин.