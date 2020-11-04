6 великих тайн, которые до сих пор будоражат умы учёных

04.11.2020, 7:11, Разное

Мы живём в эпоху, когда всему, казалось бы, легко найти научное объяснение. История изучена вдоль и поперёк. Большинство страшных болезней, истреблявших целыми общинами наших предков, перешли в разряд излечимых. Технологический прогресс шагает по планете семимильными шагами. При этом существует целый ряд загадок истории. Над их разгадкой учёные бьются десятилетиями, и некоторые иначе как мистикой не назовёшь. Пока исследователи ломают копья и спорят до хрипоты, истина упрямо остаётся в тени. Откройте для себя шесть самых интригующих исторических тайн…

На всём протяжении истории человечества случались события, которым было очень трудно найти разумное объяснение. Двадцатый век принёс с собой необычайный технический прогресс. Развитие науки достигло таких высот, что кажется не должно было остаться ни одного тёмного пятна в истории. Тем не менее, существует множество неразгаданных загадок, которые будоражат и сводят с ума даже самые великие умы.

«Мария Целеста»

«Мария Целеста» (Mary Celeste), пожалуй, самая известная морская загадка. Это второе по популярности судно после «Летучего Голландца». Правда, в отличие от последнего, «Мария Целеста» на самом деле существует. Мистическая история этой бригантины абсолютно реальна, потому и гораздо более пугающая.

В начале ноября 1872 года корабль вышел из гавани в Нью-Йорке и направился к берегам Генуи. На борту были восемь моряков и капитан с супругой и дочерью. Ровно через месяц он был обнаружен дрейфующим и брошенным. Наткнулись на него моряки британского судна «Dei Gratia», что в переводе с латыни значит «Милость Бога».

Паруса бригантины были подняты, на борту не было ни живых, ни мёртвых. Никаких признаков бедствия, крушения, борьбы, обнаружено не было. Отсутствовала спасательная шлюпка, но зачем экипажу и пассажирам понадобилось покидать корабль без видимых на то причин? Ситуация просто за пределами человеческого понимания!

Человеку свойственно додумывать там, где ничего не ясно. Так случилось и в этот раз. Люди рассказывали, что корабль с самого начала преследовали несчастья. Первоначально он назывался «Amazon», но после ряда неудач (включая внезапную болезнь и смерть его первого капитана и столкновение с другим кораблем в проливе Ла-Манш) ему было дано новое имя.

Как видно из его печального конца — это кораблю не помогло. Никто так и не смог объяснить почему понадобилось покидать благополучное судно. Высказывались даже версии о том, что тут замешано морское чудовище. Научного объяснения обстоятельств произошедшего с «Марией Целестой» нет.

Тунгусский взрыв

Более ста лет прошло с момента этого мощного космического явления, когда-либо описанного в современной истории.

Большинство людей знают о Тунгусском взрыве, произошедшем в 1908 году, в результате падения метеорита. Огненный шар имел диаметр почти сто метров. Эта грандиозная катастрофа уничтожила около двух тысяч квадратных километров тайги и повалила около восьмидесяти миллионов деревьев в Сибири.

Остаётся загадкой, почему Тунгусский метеорит не оставил кратера вроде этого, обнаруженного в Аризоне.

Это явление было классифицировано учёными как крупнейшее столкновение между двумя астрономическими объектами, такими как астероид и Земля, за весь период истории человечества. Звучит невероятно. Однако есть одна небольшая загвоздка … этого почему-то никто не заметил. Никаких следов огромного внеземного объекта так и не было найдено.

Отсутствие кратера также вызывает недоумение. Эксперты предполагают, что объект упал с неба и взорвался над лесом перед столкновением. Неидеальное решение действительно неожиданной проблемы… Учёные считают, что возможно это был не метеорит, а комета. Ведь последние состоят из льда, а не камня. Это и может служить возможным объяснением отсутствия следов каких-либо чужеродных горных пород.

Научные дискуссии по этому поводу проводятся до сих пор и консенсуса нет. Это не мешает всем кому не лень изобретать альтернативные теории, которые объясняют произошедшее. Некоторые из этих версий весьма экзотические. Они варьируются от сложных псевдонаучных рассуждений до совершенно диких, где причина — это авария инопланетного корабля.

Наверное, мы не сможем прояснить этот вопрос уже никогда. Нам не суждено узнать истинные причины того, что именно вызвало тунгусскую катастрофу.

Сонная болезнь

Сонная болезнь (или африканский трипаносомоз) – это не самое известное заболевание, но «летаргический энцефалит» вселяет ужас в сердца экспертов. Это загадочное состояние в наши дни встречается редко, но между 1916 и 1930 годами произошла вспышка этой таинственной болезни, распространившаяся из Европы. В результате пострадало полмиллиона человек. По всем данным, примерно треть из них погибла.

Шотландский бактериолог, паразитолог и эпидемиолог Сэр Дэвид Брюс, который предположил, что возбудителя и переносчика этой болезни.

Так что же это за странное явление? Сначала единого диагноза у медиков не было. Позже они стали объяснять это неким странным психоневрологическим поведением и непреодолимой летаргической сонливостью, которая вызывает состояние, подобное коме, а также мышечную ригидность.

Эта ригидность мышц была особенно тревожным симптомом, так как даже те, кто выжил, сильно пострадали. Хотя иногда они всё же оказываются способны ограниченно говорить, двигать глазами и даже смеяться, они обычно выглядят как живые статуи. Эти люди могут оставаться полностью неподвижными в течение нескольких часов, дней, недель или даже лет.

Сегодня подобных случаев немного, но так называемая «сонная болезнь» оставила свой след в истории…

Инцидент на перевале Дятлова

В 1959 году тела девяти туристов были найдены во льдах «Мёртвой горы» на Северном Урале. Подходящее название — ведь эта жуткая находка известна как инцидент на перевале Дятлова, который был так назван в честь руководителя группы Игоря Дятлова.

Гибель группы Дятлова – одна из самых масштабных и загадочных трагедий в истории туризма и экстремального спорта. Существует около сотни версий происшествия, но подтверждения ни одной из них нет и по сей день. Лишь гипотезы странной и необъяснимой гибели девяти путешественников.

В ночь на 2 февраля на место ночёвки группы обрушилась метель. По какой-то причине палатка оказалась прорезанной изнутри, никаких разумных объяснений этого факта нет. Люди выбежали на леденящий холод без верхней одежды. Первая пара найденных жертв лежала в нижнем белье в странных позах. У других членов группы были различной степени тяжести повреждения. У некоторых были сломаны рёбра и черепа. Обгоревшие руки. У одного молодого человека был удалён язык. Самое пугающее то, что на месте были лишь следы членов группы, никаких следов нападавшего или нападавших. Самое интригующее, что одежда туристов имела высокий уровень радиации.

Что случилось той роковой ночью? Вразумительных объяснений до сих пор нет. Учёные склоняются к версии лавины или инфразвука. Версия с сошедшей внезапно лавиной не выдерживает критики. Инфразвук кажется гораздо более правдоподобным (это явление, когда ветер взаимодействует с топографией, создавая еле слышимый гул, который может вызвать сильные чувства тошноты, паники, страха, озноба, нервозности, учащённого сердцебиения и затрудненного дыхания), но тоже не объясняет очень многих обстоятельств гибели группы.

Рукопись Войнича

Непостижимая фантастическая рукопись Войнича похожа на реквизит из какого-то голливудского фильма. На самом деле она абсолютно реальна. Эту таинственную рукопись обнаружил в Риме книжный эксперт из Польши Вильфрид Войнич. Это относительно небольшая и идеально оформленная книга. Этот странный и необычный предмет находится в Йельском университете. В рукописи двести сорок пергаментных страниц и размером она примерно 20 на 16 сантиметров.

Некоторые страницы рукописи разворачиваются, чтобы показать более крупные схемы.

Что же написано на этих загадочных страницах? Текст написан на неизвестном непонятном языке. В книге множество потрясающих иллюстраций, которые не выглядели бы неуместными в выпуске Studio Ghibli. Там есть парящие замки, бестелесные головы, цветы, не имеющие аналогов на Земле, странные существа, похожие на медуз, и множество обнажённых женщин, купающихся в воде.

В 2009 году текст рукописи был подвергнут радиоуглеродному анализу и было установлено, что пергамент датируется 15 веком, что делает сей кодекс средневековым. Когда Войнич обнаружил рукопись, с ней было письмо, в котором говорилось, что она была некогда собственностью императора Священной Римской империи Рудольфа II. Долгие годы различные учёные пытались разобраться в этой тайне, выдвигали самые различные версии. С завидной периодичностью разнообразные эксперты заявляют, что разгадали шифр рукописи Войнича.

Несмотря на это, до сих пор так никто и не понял, что же на самом деле означает эта книга. Чем больше людей исследуют, тем страннее становится…

Таинственное исчезновение на маяке Фланнан

Мало что может быть страшнее маяка. И это как раз очень удачное место для жуткой тайны. Люди иногда исчезают. Но когда они исчезают бесследно, не оставив никаких следов, ни даже намёка на причину — тогда рождается новая легенда и мистическая история. В ней бушуют страсти неких запредельных сил, и обязательно присутствуют версии о пришельцах. Загадочная история подобного исчезновения трёх смотрителей маяка с островов Фланнан именно об этом. В этой истории присутствуют все атрибуты мистической тайны: остановившиеся часы, нетронутый обед и отсутствие следов крови.

В 1990 году экипаж вертолёта приземлился на Эйлин-Мор, части островов Фланнан в Шотландии. Там ожидали встретить опытных хранителей маяка: Томаса Маршалла, Джеймса Дуката и Дональда МакАртура. Однако мужчин нигде не было видно. Казалось, что они просто испарились, не оставив никаких следов. Внутри маяка был найден перевернутый стул. Стол был накрыт, еда была не тронута, часы не тикали. Судовой журнал показал, что на острове случился ужасный шторм, хотя об этом нигде по району ничего не сообщалось.

Вразумительных объяснений исчезновения смотрителей маяка до сих пор нет.

Был сделан логический вывод, что сторожа были унесены морем, когда занимались своими обязанностями в тяжёлых условиях, но так ли это? Есть и другие, более страшные версии о противоестественных силах. Некоторые люди утверждают, что Эйлин Мор обладает некой негативной аурой, которая заставляет людей вести себя неадекватно. Отсутствие конкретных ответов помогает строить множество мистических версий и порождает больше вопросов, чем ответов…