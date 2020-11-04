 

Ученые рассказали, как и когда погибнет Вселенная

04.11.2020, 6:51, Разное

Американский астроном Кэти Мак из Университета штата Северная Каролина рассказала о трех вероятных сценариях гибели Вселенной.

Кэти Мак считает, что Вселенная перестанет существовать спустя десятки миллиардов лет, однако она считает, что это событие может произойти в любой момент.

Согласно первому сценарию, «тепловая смерть» может настигнуть Вселенную. Постоянное расширение Вселенной приведет к тому, что галактики, звезды и все остальные космические тела просто распадутся на атомы. Они разделятся, и наступит колоссальная энтропия, при которой время потеряет свою значимость.

В другом сценарии, описываемом ученым, идет речь о разрыве времени и пространства. Гравитация просто исчезнет, а планеты и другие космические тела начнут отдаляться друг от друга, и, в конце концов, сами распадутся. Звезды – основные источники света во Вселенной исчезнут, и вся материя растворится во тьме.

В третьем сценарии предполагается распад вакуума, при котором квантовый пузырь начнет непрерывно расширяться, разрушая все на своем пути.

Ранее ученые Дипак Чопра и Менас Кафатос (Университет Чапмена) заявили, что человеческое сознание – это и есть сама Вселенная. Без человечества наша Вселенная не сможет существовать, так как сознание и космос неразрывны.



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