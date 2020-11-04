 

Как в Китае за одну ночь исчезла целая деревня

04.11.2020, 7:01, Разное

Это случилось в 1967 году. Всего за одну ночь китайская деревня вместе со всеми своими жителями исчезла с лица земли.

У пропавших людей были родственники в ближайших селениях, которые, придя навестить свою родню, не нашли даже ее следов. На месте, где стояла бывшая деревня, находилось небольшое углубление в земле, причем без какой бы то ни было растительности…

Проведенные на 3-метровую глубину раскопки не дали никаких результатов. Геологи сделали вывод, что под деревней расположена карстовая полость, в которую и провалились строения и люди. Местные старожилы, в свою очередь, заговорили о проклятье и наказании за грехи.

Сегодня исчезновение деревни можно было бы объяснить с помощью теории о параллельных мирах; уфологи тоже не остались бы в стороне и заявили, что сельчан, конечно же, выкрали инопланетяне (вместе с жилищами и всем скарбом). Но в то время люди не забивали свои головы подобными измышлениями, а поэтому удовольствовались более рациональным объяснением. Или, напротив, полностью мистическим.

Правду о том, что в действительности случилось той роковой ночью 1967 года, исчезнувшие люди унесли с собой…



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