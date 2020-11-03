“Это моя боль”: Алена Кравец рассказала о рождении ребенка в пятнадцатилетнем возрасте

03.11.2020, 23:55, Разное

Популярная актриса и модель Алена Кравец дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила о неизвестном широкой общественности факте из её личной жизни. Выяснилось, что в пятнадцатилетнем возрасте у знаменитости родился ребенок.

Поклонникам актрисы известно, что их любимица воспитывает уже взрослую дочь Даниэлу, однако некоторое время назад неизвестный молодой парень по имени Роман Гимро заявил, что является внебрачным сыном красавицы. Свое долгое отсутствие он объяснил тем, что воспитывался в детском доме, однако недавно якобы узнал в Алене Кравец свою мать. Был проведен специальный ДНК тест, который не подтвердил заявление юноши, однако в интервью СМИ 35-летняя модель все же призналась, что в её биографии был такой неоднозначный факт – два десятка лет назад она действительно родила ребенка. Его зачинателем, по словам артистки, являлся один из друзей её отца, при этом, несмотря на протесты родителей, она все же решила рожать.



“Мне врачи сказали, что малыш умер, так как был недоношенный – всего шесть месяцев. Экстренно вызывали роды, потому что было что-то с легкими. Его положили в колбу, меня не подпускали. Это моя боль. Мне очень много лет снился этот малыш, что он живой и уже взрослый мальчик”, – поделилась своей печалью Алена Кравец. Об этом пишет Paparazzi.ru.