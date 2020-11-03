 

“Это моя боль”: Алена Кравец рассказала о рождении ребенка в пятнадцатилетнем возрасте

03.11.2020, 23:55, Разное

Популярная актриса и модель Алена Кравец дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила о неизвестном широкой общественности факте из её личной жизни. Выяснилось, что в пятнадцатилетнем возрасте у знаменитости родился ребенок.
Поклонникам актрисы известно, что их любимица воспитывает уже взрослую дочь Даниэлу, однако некоторое время назад неизвестный молодой парень по имени Роман Гимро заявил, что является внебрачным сыном красавицы. Свое долгое отсутствие он объяснил тем, что воспитывался в детском доме, однако недавно якобы узнал в Алене Кравец свою мать. Был проведен специальный ДНК тест, который не подтвердил заявление юноши, однако в интервью СМИ 35-летняя модель все же призналась, что в её биографии был такой неоднозначный факт – два десятка лет назад она действительно родила ребенка. Его зачинателем, по словам артистки, являлся один из друзей её отца, при этом, несмотря на протесты родителей, она все же решила рожать.

“Мне врачи сказали, что малыш умер, так как был недоношенный – всего шесть месяцев. Экстренно вызывали роды, потому что было что-то с легкими. Его положили в колбу, меня не подпускали. Это моя боль. Мне очень много лет снился этот малыш, что он живой и уже взрослый мальчик”, – поделилась своей печалью Алена Кравец. Об этом пишет Paparazzi.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Володин возложил цветы на Мамаевом кургане

05.09 / Как чертёнок поселился на плече моего друга

13.08 / Скандалы: Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности

08.08 / В Троице-Сергиевой лавре после заражения коронавирусом скончался экзорцист архимандрит Герман

07.07 / Sony заплатила 10 тысяч долларов за взлом консоли PlayStation 4

23.09 / Мнение: Обязательная необязательность

28.10 / Пашаев в юбке – Личное мнение

24.06 / Брат Кейт Миддлтон основал компанию в честь спаниеля, спасшего его от депрессии

27.08 / Мнение: Об украинских граблях для Беларуси

13.10 / «Я историю с ковидом так и называю — войной»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска