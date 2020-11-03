Медики назвали популярные продукты для защиты мозга от болезни Альцгеймера

03.11.2020, 23:55, Разное

Согласно данным, предоставленным Всемирной организацией здравоохранения, около 50 миллионов людей на планете страдают от слабоумия. Медики назвали популярные продукты, позволяющие защитить мозг от болезни Альцгеймера и улучшить состояние организма в целом.

Препаратов от деменции ученым пока не удалось изобрести, однако доказано, что когнитивные функции головного мозга можно сохранить, если правильно и полноценно питаться, вести здоровый образ жизни, заниматься умеренными физическими нагрузками. По мнению медицинских специалистов, сохранить работоспособность мозга в преклонном возрасте удастся, если придерживаться средиземноморской диеты.

Благодаря рациону, в состав которого входят фрукты, бобовые, овощи, орехи, семена, морепродукты и оливковое масло, можно предотвратить возникновение болезни Альцгеймера, поскольку содержащиеся в перечисленных продуктах вещества снабжают клетки мозга кислородом, поддерживают нейронную активность на высоком уровне и препятствуют появлению воспалительных процессов в клетках.

Наиболее ценными составляющими средиземноморской диеты являются черника, замедляющая когнитивное старение и предотвращающая развитие хронических заболеваний; рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, достаточное получение которых очень важно для защиты нервных клеток и улучшения кровотока; инжир, имеющий антибактериальное, противогрибковое, противоопухолевое свойства и содержащий важный для нормальной работы мозга калий.