Диетологи рассказали о лечебных свойствах тыквы для профилактики хронических заболеваний

03.11.2020, 23:55, Разное

Тыква – один из наиболее полезных и питательных осенних плодов. Диетологи рассказали о лечебных свойствах этого яркого продукта, употребление которого укрепляет иммунную систему и снижает риск развития многих хронических заболеваний.

Тыква представляет особую ценность за счёт богатого содержания бета-каротина, витамина А, витаминов группы В, витаминов Е, С, К, альфа-каротина, клетчатки, магния, кальция, марганца, железа, цинка, калия, фосфора. В мякоти ярко-оранжевого плода также имеется клетчатка, позволяющая утолить чувство голода и насытиться; улучшающие работу печени каротиноиды; бета-криптоксантин, предотвращающий развитие артрита и снижающий последствия воспаления.

Благодаря регулярному употреблению тыквы можно очистить организм от шлаков и токсинов, нормализовать водно-солевой баланс, стабилизировать метаболизм, снизить артериальное давление, повысить гемоглобин, улучшить состояние кожи, повысить иммунитет, укрепить сердечную мышцу и стенки сосудов, что важно для профилактики сердечных заболеваний и снижения риска развития диабета. Плоды рекомендуются при простудных заболеваниях, мочекаменной болезни, некоторых заболеваниях ЖКТ, однако, прежде, чем начать потребление тыквы в лечебных целях необходимо проконсультироваться с врачом.