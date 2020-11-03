 

Мнение: Фатализм

03.11.2020, 23:50, Разное

Едва я вернулся в Россию после недели, проведенной на яхте у берегов Турции в Средиземном море, как из Турции буквально повалил вал скверных новостей.

То земля там затряслась и погибли около ста человек, около тысячи получили травмы…

То глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляет, что 90% россиян, у которых выявили коронавирус, после возвращения из других стран, прилетели именно из Турции.

А сегодня вот близ Антальи перевернулся прогулочный катер. 30 туристов спасли, но один погиб.

Погибшим оказался 37-летний директор школы из Татарстана Данияр Мухитов, который уже восемь лет возглавлял ГБОУ «Азнакаевская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья». Двое детей Мухитова — 2011 и 2014 годов рождения – остались без отца…

Наверное, все-таки есть такая штука, как судьба. Кому суждено погибнуть при крушении прогулочного катера, тот не умрет от коронавируса, и не погибнет от ножа или пули террористов?

Фотография перевернувшегося катера отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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