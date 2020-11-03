В платежной системе SberPay появилась поддержка MasterCard

03.11.2020, 23:15, Новости дня

В Сбербанковской системе оплаты SberPay, предназначенной для использования вместе со смартфоном, произошли приятные для пользователей изменения. Как сообщил разработчик, в SberPay уже поддерживаются банковские карты MasterCard. Ранее, напомним, система была совместима только с Visa.

По словам руководителя подразделения SberPay, занимающегося клиентскими кошельками, компания и в будущем продолжит совершенствовать предоставляемый сервис, делая бесконтактные платежи простым и безопасным способом расчета.

Однако уже сейчас SberPay находится на передовых позициях технического прогресса. Например, производить оплату можно, прикоснувшись смартфоном к POS-терминалу. Система работает в РФ с июля текущего года.