Клеточный иммунитет к SARS-Cov-2 длится не меньше шести месяцев — исследование

03.11.2020, 23:10, Разное



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Группа британских иммунологов в течение нескольких месяцев отслеживала концентрации специфических к SARS-CoV-2 Т-клеток в сыворотке крови взрослых пациентов, которые перенесли коронавирус в легкой форме или бессимптомно. Т-клетки (или Т-лимфоциты) хранят информацию о ранее действовавших антигенах и способствуют формированию иммунитета к перенесенным инфекционным заболеваниям.

Специалисты изучали образцы крови 77 женщин и 23 мужчин 22-65 лет, которые в марте-апреле заразились коронавирусом, 44 человека перенесли инфекцию бессимптомно. Спустя шесть месяцев наблюдений исследователи выявили Т-лимфоциты у каждого пациента, причем их уровень был на 50% выше у тех, кто перенес заболевание в легкой форме, то есть при наличии симптомов. По мнению авторов, это может означать, что защитный эффект напрямую зависит от тяжести течения инфекции. Таким образом, люди, которые перенесли коронавирус бессимптомно, могут быть более восприимчивы к повторному заражению. Или наоборот, их врожденный иммунитет может обеспечивать достаточную защиту от вируса.

Авторы исследования отмечают, что клеточный иммунитет может обеспечивать защиту от коронавируса даже при снижении уровня антител. Насколько он будет продолжительным и может ли он предотвратить повторное заражение, пока неизвестно. Для этого потребуются более масштабные и продолжительные наблюдения.

Исследование еще не прошло экспертную оценку и пока опубликовано в виде препринта, но в научном сообществе его встретили с большим энтузиазмом. По словам профессора Университета Кардиффа (Cardiff University) Пола Моргана (Paul Morgan), эта работа дает «долгожданную дозу оптимизма» о продолжительности иммунитета к коронавирусу.

Ранее ученые выяснили, антитела к коронавирусу имеют не более 6% населения Великобритании, причем их уровень неуклонно снижался с каждым месяцем. Похожие данные поступали и из других стран, вызывая много вопросов о продолжительности и устойчивости иммунного ответа к коронавирусу.

Первые данные о формировании клеточного иммунитета получили специалисты Каролинского института (Karolinska Institutet) в Швеции. Исследователи провели иммунологический анализ образцов 200 переболевших. У 30% обследованных не были выявлены антитела, но обнаружены Т-клетки, причем их уровень был вдвое выше, чем у людей с антителами.

Ученые сделали вывод, что уровень коллективного иммунитета может быть гораздо выше, поскольку во всем мире ученые в своих оценках опираются исключительно на количество переболевших с антителами. Это неудивительно, поскольку анализ на Т-клетки более сложен и проводится вручную в специализированных лабораториях, поэтому провести массовое тестирование невозможно.