 

Не в ту мать ты кончил! – Личное мнение

03.11.2020, 22:40, Разное

Если вы думали, что Дана Борисова спилась и умерла уже под забором, вы ошибаетесь.

Цветёт и пахнет. Одутловатое лицо всё так же бессмысленно смотрит на мир.


Фото: Соцсети

Дочь, с мая не проживающая с гражданкой Борисовой в доме, получила от своего отца конкретных люлей ремешком.

Бабушка с дедушкой отошли в сторону. Девочка топырит губу, показывая всем нам своё несчастье. Сбежав весной от мамочки, признавшейся, что блудила в эскорте, Порлина теперь смоталась и от отца, который попытался её воспитать.

«С порога стал оскорблять Полину ,ты страшная ,ты жирная ,ты никто ,вся в мать ,а потом набросился ,повалил на пол и избил ремнём».

Не знаю, как всё там было на самом деле. Вся в мать, визжал отец со слов дочери, а мне хочется спросить: а ты ждал, что осинка уродит апельсинку?

Нет, ну серьёзно, ржака: 12 лет девочке, поздно её воспитывать. Если ты не хотел, чтобы твой ребёнок был в маму, то может в эту женщину не стоило и кончать?

Мало — генетика. А воспитание? Что видела в своей жизни Полина — пьяную Дану? Читала письма от потных уродов, которые писали девочке, спрашивая, за сколько согласится её мать отсосать.

Хвататься за ремень уже поздно. Бессмысленно, вы уже вырастили вот этого ребёнка с губой.

Полина бегает от матери к отцу, от отца — к матери. Манипулирует. Врёт. Топырит губу. А дальше будет ещё хуже — впереди переходный возраст.

Гражданочка Борисова возмущается. Дана, поди ты к зеркалу и наори на себя. Мамаша хренова — да и папаша. Ребёнка жалко, но девочка уже выросла.

Воспитатели хреновы. Лучше бы сдали ребёнка в детдом.

Источник: Лена Миро



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