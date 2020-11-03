Мнение: А ты за Байдена или за Трампа?

03.11.2020, 22:15, Разное

Когда «оба хуже», то лучше надеятся на сохранность ЯО. Причем и своих, и чужих…

«За Байдена или за Трампа?» В нынешних условиях, для гражданина России, этот вопрос звучит так же, как для советского человека в 1938 звучало: «А ты за Гиммлера или за Бормана?». Ну Генрих Гиммлер, он конечно конченный отморозок, главный печник Германии и лучший ССовец Рейха. Так что наверное нет, и Мартин Борман на его фоне как-то почеловечней. Но не настолько, чтоб прям скандировать: «Мартин! Мартин! Сделай Германию снова великой!».

И вот это ключевое. Что Гиммлер с Борманом, что Байден с Трампом – никто из них не заинтересован в процветании, безопасности и стабильном развитии России. Все они были, есть и будут заточены на решение проблем своих народов, как они их понимают в моменте. Своих, но не наших.

Проблемы нынешних США красноречиво выражены в количестве инфицированных и погибших от коронавируса (1), соотношении ВВП и госдолга (2), а так же в продолжительности раскинувшегося между побережьями движа BLM (3). Проблемы нынешних США… А где там проблемы нынешней России? А давайте перевернем?

Когда четверть века назад наши шахтеры с голодухи долбили касками по одному москвоскому мосту, а с другого танки стреляли по нашему же Белому дому – американцам в Майями, Вегасе, Алабаме, Лос-Анджелесе и на Нью-Йоркской фондовой, было от этого сильно волнительно? Прям «Встанут ночью у окна, и стоят всю ночь без сна – всё волнуются об Рассеи – как там бедная она!». Так? Ну примерно. Их волновала сохранность нашей ядерной триады и ликвидность расположенных на нашей территории активов – от нефтяных месторождений до запасников Эрмитажа. А вот проблемы шахтеров, колхозников, и всяких там врачей с учителями – как-то не очень. Как шерифа проблемы негров и индейцев.

Так должны ли сегодня волновать нас проблемы Соединенных Штатов? В разрезе сохранности их ядерного арсенала – безусловно. В вопросах функционирования критически важной для нас американской инфраструктуры – от штаб-квартиры ООН до серваков Apple и Google – тоже да. Но не более. И дело отнюдь не в злорадстве или какой-то там мести. Просто во-первых, еще Булгаков заметил, что «Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев». Во-вторых, мы с США конкуренты. Всегда ими были, и всегда ими будем. Союзничество наше либо противоестественно (1984-2014), либо сугубо ситуативно (1941-1945). И если где-то убыло, значит где-то прибыло: у нас катастрофа 1916-1924, у них в этот же период головокружительный рост.

И вот еще что. Памятуя о том, как быстро и четко настоящие хозяева Америки решают свои вопросы (Маккартизм, профсоюзный движ Джимми Хоффа, мост Никсона в Китай и тп) нынешние траблы американцев не столько надуманны, сколько не смертельны. Сколько часов понадобится национальной гвардии США чтоб вкатать BLM в асфальт? Ну если поступит такой приказ разумеется. А каков реальный ущерб от пандемии для американской экономики? Эти цифры сравнимы с потерями от вероятного локдауна США или скажем со стоимостью эффективной национальной общедоступной системы здравоохранения? Понятно…

Значит жертвы пандемии это прагматичный, то есть экономически обоснованный выбор? А пляски BLM для них не опасней школьной Зарницы, и могут быть завершены в любой момент по первому приказу директора. Ок.

Так из-за чего же переживать? Байден или Трамп? Гиммлер или Борман? Да пох. Лишь бы они спички детям не давали, в смысле ЯО держали на замке.