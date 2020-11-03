Меган Маркл первой из британской королевской семьи проголосует на выборах

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03.11.2020, 22:08, Новости дня

Актриса Меган Маркл станет первой из королевской семьи Великобритании, кто примет участие в выборах, сообщают британские СМИ.

Супруга принца Гарри проголусует на президентских выборах США, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Independent.

Пока неизвестно, проголосовала ли Маркл досрочно или намерена сделать это в день выборов 3 ноября. Отмечается, что принц Гарри не будет голосовать, так как традиции королевской семьи запрещают ее членам принимать участие в любых выборах. Кроме того, он не является гражданином Штатов. При этом принц с супругой ранее записали видео, в котором призывали американцев идти на выборы. Уточняется, что пара не агитировала за какого-то конкретного кандидата, однако многие увидели в ролике поддержку демократу Джозефу Байдену. Дональд Трамп же заявил, что Маркл ему никогда не нравилась.

В январе Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля они официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США. 

Выборы президента США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее кандидаты выступили с первыми заявлениями в день выборов в США.



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