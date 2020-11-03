 

Трамп заявил о лидерстве республиканцев в ключевых колеблющихся штатах

03.11.2020, 22:08, Новости дня

Республиканская партия уверенно лидирует на выборах, в частности в ключевых колеблющихся штатах, включая Флориду, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Я слышал, что мы хорошо [ведем] во Флориде, Аризоне, невероятно в Техасе. Я слышал, что мы ведем везде, это отлично», – передает слова американского президента ТАСС.

Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Росслине (штат Вирджиния) призвал американцев к преодолению межпартийных распрей.

«Все должны прийти к согласию, и я думаю, что успех заставляет нас сплотиться», – сообщил Трамп, отметив экономические достижения своей администрации. «Наблюдается действительно невероятное единство, никто такого раньше не видел», – добавил президент США.

Во время визита в штаб у Трампа спросили, подготовил ли он обращения к нации в случае победы или проигрыша. «Нет, я пока не думаю ни о речи признания [поражения], ни о речи принятия [победы]. Будем надеяться, дело дойдет только до одной из них», – сказал он.

«Побеждать легко. Проигрывать – никогда не легко. Мне – нет», – отметил Трамп, выразив уверенность в победе на выборах.

В подтверждение своих слов Трамп привел в пример многотысячные предвыборные митинги его сторонников, «подобных [которым] никто никогда не видел в истории этой страны, да и, возможно, всего мира». «Невероятное единство. Никто этого никогда [прежде] не видел», – считает Трамп.

Выборы президента США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

В поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир на голосовании победил Байден, а Трамп одержал победу в городе Миллсфилд. Сам Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру.

На выборах в США досрочно проголосовали 100 млн 298 тыс. 838 человек, что является рекордом в досрочном голосовании на американских выборах.



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