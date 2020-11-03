Мнение: О безнадежно увязшей Америке

03.11.2020, 22:00, Разное

Впереди у Америки несколько волнительных дней в связи с президентскими выборами. Подсчёт голосов рискует затянуться из-за рекордного числа проголосовавших досрочно и дистанционно, в связи с чем очень многие гадают, не скатятся ли #США в новую волну массовых протестов и уличных столкновений. НЕ на пустом месте гадают, кстати.

В Вашингтоне, Чикаго и Нью-Йорке окна и витрины магазинов закрывают щитами в ожидании беспорядков в ночь после выборов. Вокруг Белого дома возвели усиленный барьер, а полиция предупредила, что будет поступать с мародерами жёстко. Прямо сейчас сотрудники правоохранительных органов и спецслужб усиливают меры безопасности в ожидании возможных протестов после национального волеизъявления. Об этом сообщают The Hill и CBS.

Но это всё может показаться сущим пустяком на фоне главной проблемы.

Лучше всего показать её одной картинкой.

Да-да, то самое а вы их госдолг видели? © Увязли в долгах Штаты-то!

Но есть и нечто новенькое. За время пандемии CoVID-19 государственный долг США вырос на рекордные 3.3 трлн долл. Сейчас он составляет астрономические составляет 27 трлн долл. – ещё одна рекордная цифра, значительно превышающая годовой ВВП Соединённых Штатов. В общем, меры по поддержке экономики и населения оказались весьма дорогостоящими. А экономического спада всё равно избежать не удалось, и когда он закончится – Бог весть.

Но означает ли это, что #Америка – всё?

Едва ли. И дело не только в том, что американский госдолг – в основном внутренний, а стало быть может быть покрыт чисто эмиссионным путём. Есть и ещё пара значимых вещей. Во-первых, #экономика США всё ещё достаточно сильная, её финансовая система весьма прочное, а доверие к ней в мире по-прежнему велико. И поэтому #доллар – как и прежде основная международная расчётная и резервная валюта, соответственно, проблем с рефинансированием американских облигаций. Во-вторых, госдолг этот привлекается под очень низкий процент, а используется на благое дело: отказ от поддержки экономики и населения ради экономии средств стоил бы всему миру гораздо больше.

Может, лучше переживать за Россию: у неё ведь тоже госдолг растёт?