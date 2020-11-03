“Нет там особых проблем”. Глава КСУ прокомментировал рассмотрение конституционности закона о языке

03.11.2020, 21:55, Новости дня

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий сообщил, что в рассмотрении конституционности закона о языке есть вопросы национальных меньшинств. Об этом он заявил в интервью телеканалу “Прямий”.

“По языку вчера публиковали, что мы уже приняли решение, а оно только на сегодня стояло в повестке дня. Дело слушается уже долго, неоднократно – оно большое по объему”, – заявил Тупицкий.

Глава КСУ сообщил, что он как судья Конституционного Суда не может говорить, “какое будет решение или как голосовалось за основу”, иначе он должен буден написать самоотвод и выйти из дела.

“Трудно представить, что неконституционным способом Конституционный Суд будет против народа Украины, а не будет стараться улучшить вопросы национальности, культуры, языка украинского народа. Я для понимания скажу: нет там особых проблем. Есть вопросы национальных меньшинств и так далее. Парламентарии лучше меня знают, что на очереди там принятие еще одного закона, который вообще должен урегулировать этот вопрос. Чего опасается ОПЗЖ? Так как возможно, что тот второй закон, который урегулировал бы все вопросы, почему-то не принимается”, – добавил он.

По мнению Тупицкого, сейчас любое решение КС “будет перекручено, искажено и повлечет ажиотаж”.

Согласно Конституции, единственный государственный язык в Украине – украинский.

Рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” КСУ начал 7 июля.

Авторы конституционного представления указывают, что оспариваемый закон не отвечает ряду предписаний Конституции Украины, так как направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств. Кроме того, авторы представления считают, что закон был принят с нарушением конституционной процедуры.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский язык является обязательным для использования по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Согласно результатам опроса, который в августе 2020 года проводили Центр Разумкова и Фонд “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива, большинство украинцев (66,1%) считают, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен оставаться единственным государственным.

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что очевидных признаков притеснения в стране русского языка нет. Он считает, что вопрос языка в Украине поднимается искусственно.