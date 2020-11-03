Муж-пенсионер судьи КСУ купил квартиру за почти 13 млн грн – Bihus.info

03.11.2020, 21:55, Новости дня

Муж судьи Конституционного суда Ирины Завгородней Сергей в июле купил трехкомнатную квартиру в жилищном комплексе “Новопечерские липки”, сообщает 29 октября Bihus.Info.

Согласно Госреестру недвижимости, площадь квартиры – 124 м2. Как отмечают журналисты, ориентировочная стоимость такого жилья без ремонта – почти 13 млн грн, стоимость квартиры похожей площади с ремонтом начинается примерно с 14 млн грн.

В 2018 году Завгородний уже покупал квартиру в “Новопечерских Липках” в соседнем доме комплекса. Тогда жилье в 54 м2 якобы обошлись ему в 1,3 млн грн, хотя сейчас цены на аналогичные квартиры в этом же доме стартуют с почти 4 млн грн, подчеркивают журналисты.

При этом доход Завгороднего, внесенный в декларацию жены, состоит из пенсии (75 тыс. грн) от Пенсионного фонда в Москве (мужчина является гражданином Российской Федерации), 1,8 млн грн – от продажи меньшей квартиры на Драгомирова и 700 тыс. грн – от продажи авто. При этом новую машину Завгородний купил почти сразу после продажи старой – в конце 2019-го у него появился BMW X4 за 1,6 млн грн.

Зарплата самой Завгородней, согласно декларации, в прошлом году составила более 4 млн грн. Еще почти 3 млн грн Завгородней якобы подарила ее 81-летняя мать Мария Романчак. Наличными судья держит $120 тыс. и 2,8 млн грн.

Завгородняя является одной из нескольких судей КСУ, которую Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции подозревало в недостоверном декларировании.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В “Большой семерке” и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Тупицкий сказал, что НАПК специально “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.

2 ноября на встрече с парламентской фракцией “Слуга народа” президент призвал поддержать увольнение судей КСУ.