 

Анализ музейных окаменелостей помог обнаружить новый вид ящериц

03.11.2020, 21:53, Разное

Американский исследователь Саймон Скарпетта в результате исследования смог заявить об обнаружении совершенно нового вида древних ящериц. Базой для открытия стала находка, совершенная почти полвека назад.
Как информировал эксперт, представляющий Техасский университет в Остине, его заинтересовали окаменелости черепа ящерицы, обнаруженные им в музее Йельского университета и найденные при раскопках еще в 1971 году. Выяснилось, что артефакт просто лежал в специальном ящике для образцов. Исследователь решил изучить череп, возраст которого составлял около 52 миллионов лет, более углубленно и в результате анализа выяснил, что останки принадлежат абсолютно новому виду рептилий.

Саймон Скарпетта составил описание новой разновидности ящериц, которой дал название Kopidosaurus perplexus. Об этом пишет Scientific Reports.



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